Drame routier : 8 morts et 40 blessés sur l’autoroute Est-Ouest

Un terrible accident de la circulation s’est produit ce mercredi sur l’autoroute Est-Ouest, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, faisant 8 morts et 40 blessés, selon un communiqué publié sur la page de la Direction générale de la protection civile (DGPC).

Selon les informations fournies par la Gendarmerie Nationale, l’accident s’est produit vers 2 heures du matin, au niveau de l’échangeur de Hammam El Biban, dans la commune El Mansourah. Il aurait été causé par le dérapage d’un bus de transport de voyageurs qui effectuait la ligne Mila-Alger.

Les victimes de cet accident tragique étaient âgées entre 1 et 65 ans. Elles ont été rapidement évacuées vers l’hôpital le plus proche pour y recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les causes exactes de cet accident.

Lourd bilan des accidents de la route lors de la semaine écoulée

38 personnes ont trouvé la mort et 1796 autres ont été blessées dans 1364 accidents de la circulation survenus durant la période du 25 juin au 1 juillet, à travers plusieurs régions du pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’Sila où 7 personnes sont décédées et 69 autres ont été blessées dans 36 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les équipes de la Protection civile ont effectué 1969 interventions pour l’extinction de 1429 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger, Chlef et Mostaganem.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont effectué 5128 interventions pour le sauvetage de 386 personnes en situation de danger, ainsi que l’exécution de 4470 opérations diverses d’assistance.