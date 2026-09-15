Drame nocturne à Aïn Oussera : un mort par balle et un blessé à l’arme blanche

La nuit de lundi à mardi a basculé dans l’horreur à Aïn Oussera. Un homme d’une trentaine d’années a perdu la vie après avoir reçu un tir de fusil de chasse en plein visage. Un second individu du même âge a, lui, été atteint à la tête par une arme blanche. Les deux hommes ont été retrouvés sur la route de contournement de la ville, aux alentours de 3 heures du matin.

Les faits se sont produits alors que la ville dormait. Selon le média El-Khabar, la scène s’est jouée sur l’axe de contournement qui longe l’agglomération. Un coup de feu, une arme blanche, et deux hommes à terre. Le mobile de cette violente confrontation demeure, pour l’heure, totalement inconnu.

Aucune version officielle n’a encore été communiquée sur ce qui a pu déclencher l’affrontement. Rien n’indique, à ce stade, s’il s’agit d’un différend ancien, d’une dispute survenue sur place ou d’un règlement de comptes. Les services de sécurité se refusent à toute hypothèse avant les conclusions des investigations.

Les deux blessés évacués vers l’hôpital d’Aïn Oussera

Faute de secours immédiatement disponibles, ce sont des particuliers qui ont pris les choses en main. Les deux hommes ont été chargés dans un véhicule privé, puis conduits en urgence à l’établissement public hospitalier d’Aïn Oussera. Un transport improvisé qui n’aura pas suffi à sauver l’une des deux victimes.

Celui qui avait été touché par le projectile a succombé à ses blessures peu après son admission. Le second, atteint au crâne, a reçu les soins nécessaires et son état ne suscitait pas d’inquiétude majeure. Son témoignage sera déterminant pour les enquêteurs.

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Une enquête judiciaire ouverte

Une enquête a été immédiatement déclenchée par les services compétents, sous la supervision des autorités judiciaires. Objectif : reconstituer le déroulé exact de la nuit, établir les responsabilités et procéder à l’interpellation de toute personne impliquée dans ce meurtre à Aïn Oussera.

Les premiers actes d’investigation portent classiquement sur l’identification de l’arme utilisée, le recueil des témoignages du voisinage et l’exploitation des traces relevées sur les lieux. La provenance du fusil constitue l’un des points centraux du dossier, tant les armes de chasse détournées de leur usage reviennent régulièrement dans les affaires criminelles algériennes.

Les armes de chasse au cœur de drames à répétition en Algérie

Ce nouveau drame s’ajoute à une série d’affaires sanglantes impliquant des fusils dans plusieurs wilayas. Début août, un homicide familial avait endeuillé la commune de Meghraoua, où un différend successoral a été réglé à coups de feu à Médéa, faisant un mort et un blessé grave dans une même fratrie.

L’épilogue de cette affaire avait été tout aussi brutal. Cerné par les forces de l’ordre, le suspect avait retourné son fusil de chasse contre lui-même avant d’être héliporté dans un état critique vers un établissement hospitalier de la capitale.

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