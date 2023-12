[DRAME] Le bus du MC El-Bayadh se renverse : 2 morts et plusieurs blessés

Un drame a secoué le football algérien ce soir. Le bus, qui transportait la délégation du MC El-Bayadh, s’est renversé à Sougueur dans sa route vers Tizi-Ouzou. Un tragique accident de circulation qui a engendré 2 morts et 4 blessés dans un état grave.

Le MC El-Bayadh a fait le déplacement à Tizi-Ouzou en ce début de soirée, pour disputer le match face à la JS Kabylie, pour le compte de la 11ᵉ journée de la Ligue 1 Mobilis. Dans la route vers la Tizi, le bus qui transportait la délégation du MCEB s’est renversé, plus exactement à Sougueur, dans la wilaya de Tiaret.

Un tragique accident de circulation qui a fait des dégâts humains. En effet, il a engendré deux morts. Il s’agit de l’entraineur adjoint Khaled Meftah et le gardien de but Zakaria Bouziani. Quatre blessés, dans un état grave, ont été évacués à l’hôpital. On cite, entre autres, l’entraineur des gardiens, Hicham Mezaïr.

Un drame qui a bouleversé le milieu footballistique en Algérie, faut-il le dire. Tous les clubs algériens sont en deuil. On parle même du report de toute la 11ᵉ journée à une date ultérieure, en attendant une confirmation de la part de la ligue de football professionnel.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances aux familles des défunts et prie Dieu de leur accueillir en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.