Drame familial en France : une Algérienne soupçonnée d’avoir tué ses enfants avant de se suicider

Les corps sans vie d’une mère algérienne et ses deux enfants, âgés de quatre ans et de six ans, ont été découverts dimanche dans leur appartement, situé dans le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne, près de Lyon. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser à une tragédie familiale sans implication extérieure.

Dans leur appartement à Villeurbanne, une mère de 37 ans et ses deux enfants, un garçon de 4 ans et une petite fille de 6 ans, ont été retrouvés sans vie. Selon le parquet de Lyon, les enquêteurs privilégient la piste d’un drame familial, suggérant qu’il pourrait s’agit d’un double infanticide suivi d’un suicide.

La famille n’avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours, ce qui a poussé la grand-mère des enfants à donner l’alerte.

Mort d’une mère algérienne et ses deux enfants : la piste du suicide privilégiée

Une amie de la mère, sans nouvelles, s’est rendue à son domicile et a découvert les corps. La police, qui a immédiatement bouclé les lieux, a confirmé qu’il n’y avait aucun signe d’effraction sur la porte du logement, situé au rez-de-chaussée.

Par ailleurs, les premiers éléments de l’enquête ne révèlent aucune trace de lutte sur les corps. Ces constatations, ainsi que la présence d’une seringue à proximité des victimes, orientent les enquêteurs vers la piste d’un drame familial sans intervention extérieure.

La mère et le père des enfants étaient séparés, Selon des sources policières citées par la presse locale, la mère qui avait quitté l’Algérie en raison de violences conjugales, s’était récemment installée à Villeurbanne. En novembre 2024, elle avait porté plainte contre le père pour harcèlement.

Les investigations se poursuivent

D’après le parquet de Lyon, aucune piste n’est écartée pour le moment et les investigations continuent afin de déterminer les causes exactes de ces décès. Toutefois, en attendant les résultats des autopsies, l’hypothèse d’un double infanticide suivie d’un suicide de la mère est la plus probable.

Les corps de la mère et de ses deux enfants ont été évacués de l’immeuble dimanche après-midi. Le parquet de Lyon a ordonné des autopsies, dans le cadre de l’enquête ouverte pour homicide volontaire et confiée à la Division de criminalité territoriale, pour faire la lumière sur cette affaire, qui rappelle un double infanticide de Limonest en 2018.

