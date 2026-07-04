Drame familial en Algérie : il tue sa femme avant de tenter de se suicider

La localité de Ghafstan, dans la commune d’El Aouch au sud de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a été secouée dans la nuit de vendredi par un drame familial particulièrement grave, ayant entraîné la mort d’une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années.

Selon des informations locales non confirmées, la victime pourrait être enceinte, une donnée qui reste toutefois à vérifier officiellement par les services compétents. Les premiers éléments disponibles indiquent que son mari serait impliqué dans cette affaire.

D’après les mêmes sources, et pour des raisons qui demeurent à ce stade inconnues, l’homme aurait agressé son épouse à l’intérieur du domicile conjugal, aux environs du coucher du soleil. L’altercation aurait rapidement dégénéré, conduisant à des blessures fatales pour la jeune femme, qui a été déclarée décédée sur place.

Après les faits, le mis en cause aurait tenté de mettre fin à ses jours en se portant une blessure grave au niveau de l’abdomen à l’aide d’un objet tranchant. Grièvement atteint, il a été retrouvé sur place avant d’être pris en charge en urgence et évacué vers la polyclinique d’El Aouch, puis transféré vers l’hôpital, au chef-lieu de la wilaya. Son état de santé est actuellement jugé critique et il est placé sous surveillance médicale stricte.

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Enquête judiciaire : ou en sont les autorités ?

Dès l’alerte donnée, les services de la Gendarmerie nationale, appuyés par les éléments de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux du drame afin d’effectuer les premières constatations techniques et recueillir les indices nécessaires à l’enquête. Le corps de la victime a été transféré vers la morgue de l’établissement hospitalier, dans l’attente des procédures légales, notamment l’autopsie qui devra préciser les causes exactes du décès.

Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame familial. Les enquêteurs s’emploient à reconstituer avec précision le déroulement des faits, ainsi qu’à déterminer les motivations ayant conduit à cet acte tragique. À ce stade, aucune conclusion officielle n’a été rendue et toutes les pistes restent étudiées.

Dans la région, la nouvelle a provoqué une vive émotion et une profonde consternation. Les habitants de Ghafstan décrivent la victime comme une jeune femme discrète, connue pour sa gentillesse et son comportement irréprochable. Ce profil, largement relayé par les proches et voisins, a accentué le choc au sein de la population locale.

Ce drame, qui s’inscrit dans un contexte familial particulièrement douloureux, continue de susciter incompréhension et tristesse. La localité reste sous le choc, dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire qui devra établir les responsabilités et éclaircir les circonstances exactes de cette affaire.