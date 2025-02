Drame familial à Sétif : Un homme poignardé à mort par son frère

La ville de Sétif a été le théâtre d’un crime odieux survenu tard dans la nuit d’hier. Un quadragénaire a perdu la vie après avoir été poignardé en plein cœur par son propre frère dans le quartier d’Ain Tariq, relevant de la commune de Sétif.

Le drame s’est produit après que le suspect ait perdu son sang-froid en tentant de calmer et de faire taire son frère. Ce dernier, hors de contrôle en raison d’une dispute familiale, proférait des insultes et criait à tue-tête, menaçant ainsi de salir la réputation de la famille devant les voisins. Cette situation a attisé la colère de l’agresseur.

Pris d’une rage soudaine, il s’est dirigé vers la cuisine pour s’emparer d’un couteau avant de porter un coup fatal à son frère, mettant un terme immédiat à ses cris. La scène s’est déroulée sous les yeux térrorisés des membres de la famille et des voisins, qui n’ont rien pu faire pour empêcher le drame. Le choc a été immense dans le quartier, où les riverains restent sous le coup de l’émotion.

Intervention des autorités et enquête en cours

Alertée par des témoins, une unité de la Gendarmerie nationale d’Ain Tariq s’est rapidement rendue sur place. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation du suspect sans difficulté. En parallèle, une équipe médicale a confirmé le décès de la victime sur place avant que son corps ne soit transporté à la morgue de l’hôpital universitaire Saadane Mohamed Abdenour de Sétif.

Les autorités judiciaires ont immédiatement ouvert une enquête approfondie afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame familial. Des auditions ont commencé avec les proches et les voisins pour comprendre les origines de la dispute qui a dégénéré en meurtre. Selon certaines sources, des tensions latentes existaient déjà entre les deux frères, et la situation aurait empiré ces derniers jours.

Ce crime tragique met en lumière l’importance de la gestion des conflits familiaux et de la nécessité de prévenir de tels drames par le dialogue et l’accompagnement psychologique. La communauté locale, sous le choc, appelle à plus de sensibilisation sur les conséquences des conflits domestiques et des violences intra-familiales.

Où en est la sécurité des Algériens en 2025 ?

En 2025, la question de la sécurité en Algérie demeure un enjeu majeur pour les citoyens. Si certaines données montrent une relative stabilité, d’autres soulignent une progression inquiétante de la criminalité. Selon les chiffres de Numbeo, l’indice de criminalité à Alger atteint cette année 51,28, un niveau modéré, mais en légère hausse par rapport aux années précédentes.

Depuis 2020, l’évolution de cet indice suit une tendance ascendante, passant de 49,99 en 2020 à 53,25 en 2022. Parmi les préoccupations les plus importantes figurent la corruption, qui reste un fléau structurel, le trafic de drogues en constante progression et les délits comme les vols et les agressions. Malgré ces défis, la sécurité perçue en journée reste relativement élevée, traduisant un certain sentiment de tranquillité dans les espaces publics.

Alger parmi les villes africaines les plus sûres

Dans le classement des villes africaines établi par Numbeo, Alger se hisse au 5ᵉ rang des villes les plus sûres du continent, juste derrière Alexandrie, Tunis, Addis-Abeba et Le Caire. Cette position met en évidence une situation contrastée : la capitale algérienne affiche un niveau de criminalité inférieur à certaines grandes métropoles comme Casablanca ou Nairobi, mais reste loin des standards de sécurité des villes du Golfe, où les indices de criminalité sont nettement plus bas.

À l’échelle mondiale, Alger se classe dans la catégorie des villes à criminalité « modérée », loin derrière des villes à haut risque comme Caracas ou Port Moresby. Cependant, elle se situe devant Paris ou New York, ce qui montre que les défis en matière de sécurité ne sont pas uniquement propres aux pays en développement.

Si Alger reste relativement sécurisée en comparaison avec d’autres grandes villes africaines, l’augmentation progressive de la criminalité appelle à une vigilance accrue. Les problèmes de corruption, les agressions et le trafic de drogues continuent d’alimenter les inquiétudes des citoyens et posent des défis majeurs aux autorités.

L’amélioration de la sécurité passe non seulement par le renforcement des dispositifs policiers, mais aussi par une lutte plus efficace contre les causes profondes de l’insécurité. En 2025, l’Algérie se trouve ainsi à un tournant : maintenir ses acquis en matière de sûreté tout en faisant face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le quotidien de ses habitants.