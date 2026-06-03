Drame familial à Alger : un homme condamné à 15 ans de prison pour avoir mortellement percuté son frère

La cour criminelle d’appel près la Cour d’Alger a condamné à 15 ans de réclusion criminelle un accusé pour le meurtre de son frère aîné, dans une affaire tragique survenue à Birkhadem (Alger).

Les faits remontent à l’Aïd el-Adha 2025, au domicile familial, où une violente altercation entre les deux frères a dégénéré en drame. Selon les éléments du dossier, la victime a été percutée volontairement par une camionnette conduite par l’accusé, dans un accès de colère, après un échange verbal houleux lié à un différend familial.

La victime, qui venait d’endommager l’avant du véhicule à l’aide d’un marteau dans un moment de tension extrême, a été mortellement fauchée dans le garage de la maison familiale. Les services de police ont retrouvé son corps sans vie sur les lieux, au milieu d’objets entreposés dans le garage, que les frères se disputaient quant à son usage.

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Tensions familiales et drame

L’enquête a révélé que la famille s’était installée dans ce logement appartenant à la mère depuis 2001. Toutefois, un désaccord récent autour de l’utilisation de la terrasse pour un repas familial a ravivé les tensions, notamment entre le fils de la victime et son oncle.

Le drame s’est produit dans la soirée du troisième jour de l’Aïd, le 9 juin 2025. Alors que l’un des frères tentait de réparer sa camionnette dans le garage, une altercation a éclaté, au cours de laquelle la victime s’est attaquée au véhicule. Malgré l’intervention d’un troisième frère pour calmer la situation, l’accusé a brusquement démarré son véhicule, percutant violemment la victime et la traînant sur plusieurs mètres avant de la projeter contre un mur.

Le rapport médico-légal a conclu à un décès dû à de graves traumatismes thoraciques et à des fractures multiples.

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Juridiction et témoignages

Après les faits, l’accusé a quitté les lieux sans porter assistance à son frère, tandis que les membres de la famille tentaient en vain de le transporter à l’hôpital.

À l’audience, l’accusé a nié toute intention criminelle, affirmant avoir agi de manière involontaire en tentant de déplacer son véhicule dans un contexte de tension. Il a soutenu qu’il souhaitait uniquement sortir la camionnette du garage et que la collision était accidentelle.

Plusieurs témoins, dont des membres de la famille, ont été entendus. L’épouse de la victime a notamment affirmé qu’aucun conflit antérieur n’existait concernant le garage, qualifiant les faits de tragédie ayant brisé la famille et laissé des enfants orphelins. Un autre frère a confirmé que l’accusé était dans un état de colère intense au moment des faits.

Il est à noter que l’accusé avait initialement été condamné à 20 ans de prison en première instance par le tribunal de Dar El Beïda, avant que la peine ne soit réduite en appel.

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