Drame évité de justesse à Skikda : Un bus fou en pleine descente sème la terreur

Les services de la sûreté de la wilaya de Skikda ont procédé à l’arrestation d’un chauffeur de camion et d’un conducteur de bus de transport de voyageurs. Ces derniers sont impliqués dans un accident de la route ayant fait plusieurs blessés parmi les passagers, comme l’ont révélé les images de vidéosurveillance.

Selon un communiqué de la police algérienne publié mercredi, l’affaire a débuté par « la réception d’un signalement via le numéro vert (1548) concernant un accident de la route en plein centre-ville de Skikda, ayant entraîné des blessures chez les passagers d’un bus de transport ».

Une patrouille de police a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour porter secours aux blessés, en coordination avec les agents de la Protection Civile, avant de « procéder aux premières constatations sur le terrain et aux mesures de constatation technique afin de déterminer avec précision les circonstances et les causes de l’accident ».

Skikda : Arrestation de deux chauffeurs après un accident filmé par les caméras de surveillance

Les premières investigations, menées sous la supervision du parquet compétent et appuyées par les séquences vidéo des caméras de surveillance installées sur place, ont révélé un enchaînement de faits critiques :

L’existence de disputes, de manœuvres d’intimidation et d’altercations routières entre le chauffeur du bus et le conducteur du camion, ce qui a directement dégradé les conditions de sécurité.

L'arrêt du bus par son chauffeur au bord du trottoir dans une pente particulièrement dangereuse .

. Une défaillance du système de freins au moment précis où les passagers commençaient à descendre du véhicule, entraînant la perte de contrôle totale de l’engin par le chauffeur.

Cette série d’événements a provoqué la chute violente et la blessure de plusieurs passagers pendant leur descente.

Après l’identification formelle des deux conducteurs par l’équipe d’enquêteurs, les suspects ont été arrêtés. Ils seront présentés devant le parquet compétent près le tribunal de Skikda pour répondre de leurs actes, confirme le communiqué.

Cet incident survient dans un contexte marqué par une recrudescence inquiétante des actes d’imprudence sur les routes, où les altercations entre conducteurs et le non-respect des règles de base du transport de voyageurs mettent quotidiennement des vies en péril.

Face à ce constat, les autorités de sécurité routière multiplient les campagnes de sensibilisation à travers le pays pour rappeler l’importance du civisme et de l’entretien rigoureux des véhicules. Ce drame évité de justesse à Skikda illustre une nouvelle fois que la sécurité des passagers ne doit en aucun cas être sacrifiée au profit de disputes personnelles ou de négligences techniques.