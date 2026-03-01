VIDÉO. L’incroyable sang-froid d’un chauffeur de bus en feu évite un désastre à Alger

Ce qui aurait pu s’achever en tragédie urbaine s’est transformé en une véritable leçon de courage. En plein cœur d’une circulation dense, un chauffeur de bus a bravé les flammes pour extraire son véhicule de la foule, sauvant ainsi ses passagers et les riverains d’un drame imminent.

Le décor est celui d’une journée ordinaire à Sidi Abdallah, où le flux des voitures et des piétons bat son plein. Soudain, l’effroi s’empare des témoins : un pneu arrière d’un bus de transport de voyageurs s’embrase. En quelques secondes, une fumée noire et épaisse enveloppe le véhicule, signalant l’urgence absolue.

Dans de telles circonstances, l’instinct primaire commande de s’arrêter net. Mais pour l’homme au volant, l’arrêt n’était pas une option.

Sidi Abdallah : La décision héroïque du chauffeur face aux flammes

Conscient qu’un incendie en plein centre-ville pourrait provoquer une explosion ou une propagation aux véhicules environnants, le chauffeur prend une décision audacieuse : continuer de rouler. Pendant plus d’un kilomètre, il dirige son bus aux roues de feu à travers les artères de la ville.

Son objectif ? Atteindre une zone sécurisée. Sous les yeux médusés des passants, il maintient son cap avec un calme olympien, refusant de céder à la panique qui commence à gagner l’habitacle.

Sa course salvatrice s’achève finalement aux abords d’un chantier désert, un espace dégagé loin de l’agitation urbaine. C’est là, avec une maîtrise exemplaire, qu’il orchestre l’évacuation. Le bilan est miraculeux : aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers. Le chauffeur s’en sort également sain et sauf.

Zéro victime et un héros : L’épilogue miraculeux d’un acte de bravoure

Les services de secours, intervenus rapidement sur les lieux, ont pu maîtriser l’incendie sans craindre pour la sécurité publique, le péril ayant été délocalisé par l’intervention du conducteur.

L’histoire de Sidi Abdallah n’est pas seulement celle d’un incident technique maîtrisé ; elle est le reflet de ces actes de bravoure invisibles qui ponctuent notre quotidien.

Ce chauffeur, en refusant de céder à la panique pour protéger sa ville, nous rappelle que les véritables héros ne portent pas de costume de scène. Ils se trouvent derrière un volant, dans un atelier ou au coin d’une rue, exerçant leur métier avec une conscience qui dépasse la simple fiche de poste.