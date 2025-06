Drame du stade 5 juillet : nouveau cas de décès enregistré

Le bilan des victimes du drame du stade 5 juillet s’alourdit. Un nouveau cas de décès a été enregistré aujourd’hui, augmentant ainsi le nombre des morts à quatre.

La date du 21 juin 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire des passionnés du ballon rond en Algérie. Et comment ! Un drame est survenu au stade 5 juillet après le coup de sifflet final du match MCA-NCM. En effet, un mouvement de foule catastrophique s’est déclenché dans le virage sud des tribunes. Des supporters se sont précipités vers les grillages, provoquant l’effondrement partiel de la structure. Plusieurs personnes ont chuté du deuxième étage dans la zone réservée à la presse, créant des scènes de panique généralisée.

Face à la gravité de la situation, la cérémonie de remise du trophée a été immédiatement annulée, laissant les équipes sous le choc. La mort d’un supporter a été confirmée dans la foulée. Deux autres étaient décédés le lendemain. Le bilan s’est alourdi puisqu’un nouveau cas de décès a été enregistré.

Le nombre des morts s’élève à 4

En effet, il s’agit du supporter « Massinissa Hattout ». Évacué au CHU Mustapha Pacha juste après l’accident, il est resté au coma pendant dix jours. C’est aujourd’hui à l’aube qu’il a rendu l’âme, rejoignant Younes Amghouzi, Mohamed-Yacine Dahmane et Athmane Moulay. Une autre mauvaise nouvelle qui a bouleversé les supporters du Mouloudia et affecté la scène footballistique en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Drame du stade 5 juillet : le message émouvant de la veuve de l’un des 3 décédés

L’enterrement aura lieu cet après-midi, après la prière d’El-Asr, au cimetière d’Ain Benian. En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde et l’accueillir en son vaste Paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

Les condoléances de la direction du Mouloudia

Juste après avoir appris le décès du regretté « Massinissa Hattout », la direction du Mouloudia a publié un communiqué pour présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt.

« C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris le décès d’un nouveau supporter du Mouloudia d’Alger, Massinissa Hatout. Il est décédé aujourd’hui au Centre Hospitalier Universitaire Mustapha Pacha, où il était hospitalisé suite à une chute des tribunes supérieures du stade olympique du 5 juillet. L’incident s’est produit après la fin du récent match contre le Najm Magra.

En cette douloureuse circonstance, le conseil d’administration du Mouloudia d’Alger, l’ensemble des membres de la direction et toute l’équipe, y compris les joueurs, présentent leurs plus sincères condoléances et leur profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu’à toute la famille du Doyen. Nous prions Dieu le Tout-Puissant de lui accorder une place en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons ».