Le ministère de la Santé vient de communiquer le bilan final du drame du stade 5 juillet. Le nombre des morts s’élève à trois personnes.

Le football algérien est en deuil suite au drame survenu au stade 5 juillet hier soir, après le coup de sifflet final du match MCA-NCM. En effet, un mouvement de foule catastrophique s’est déclenché dans le virage sud des tribunes. Des supporters se sont précipités vers les grillages, provoquant l’effondrement partiel de la structure. Plusieurs personnes ont chuté du deuxième étage dans la zone réservée à la presse, créant des scènes de panique généralisée.

Face à la gravité de la situation, la cérémonie de remise du trophée a été immédiatement annulée, laissant les équipes sous le choc. La mort d’un supporter a été confirmée dans la foulée. Mais le nombre des décédés s’est finalement élevé.

Le ministère de la Santé donne le bilan final

C’est ce matin que le ministère de la Santé a donné le bilan final du drame. Finalement, deux autres morts ont été enregistrés. Le nombre des décédés s’élève à trois personnes.

Selon un communiqué officiel du ministère, 81 cas de blessés ont été enregistrés. 32 blessés ont quitté l’hôpital de Beni Messous, 24 de l’hôpital de Ben Aknoun et 14 de l’hôpital de Bab El-Oued. Ainsi, il reste 11 blessés au niveau des trois établissements hospitaliers et qui sont bien pris en charge, en espérant être rétablis dans les plus brefs délais.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique Algérie360 présente ses sincères condoléances aux familles des défunts et les assure de sa profonde sympthie, priant Dieu de leur accorder sa sainte misérciorde. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

Visite ministérielle suite à un incident au stade du 5 juillet

Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, le Professeur Abdelhak Saihi, s’est rendu samedi soir 21 juin 2025 dans les établissements de santé, accompagné du ministre de la Jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, et du conseiller du Président chargé de la communication, M. Kamel Sidi Said, pour s’enquérir de l’état des blessés suite à la bousculade survenue au stade du 5 juillet.

Le ministre a personnellement supervisé l’état de santé des blessés et leurs conditions de prise en charge. Dans ce contexte, et soucieux d’assurer des soins optimaux pour tous les blessés, le ministre a donné des instructions aux services d’urgence de plusieurs établissements : Centre Hospitalier Universitaire de Beni Messous, hôpital de Bab El-Oued ainsi que l’établissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun.

Ces instructions visent à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir une prise en charge optimale des blessés jusqu’à leur rétablissement complet et leur retour à domicile.

Le ministre de la Santé, en son nom personnel et au nom de tout le personnel du secteur, présente ses plus sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder Sa miséricorde aux défunts et un prompt rétablissement à tous les blessés.

Le ministre a également salué les efforts déployés par les équipes médicales et paramédicales, ainsi que par les agents de sécurité et le personnel administratif, dans la prise en charge des blessés à travers les différents établissements hospitaliers concernés.