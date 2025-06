Drame du stade 5 juillet : le message émouvant de la veuve de l’une des 3 décédés

La veuve de l’un des trois décédés dans l’accident survenu au stade 5 juillet a envoyé un message émouvant. Un message qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

La scène footballistique en Algérie est toujours sous le choc suite au grave incident survenu à l’issue du match MCA-NCM dans la soirée de samedi dernier. Des supporters se sont précipités vers les grillages, provoquant l’effondrement partiel de la structure. Plusieurs personnes ont chuté du deuxième étage dans la zone réservée à la presse. Un accident qui a entrainé, rappelons-le, la mort de trois supporters et plus de 80 blessés.

Parmi les trois décédés, un fervent supporter du Mouloudia qui répond au nom de Younes Amghouzi. Il laisse derrière lui des parents éplorés et une épouse meurtris. Cette dernière, n’arrive toujours pas à se consoler, de quoi l’inciter à publier un post sur les réseaux sociaux afin de partager la douleur et le chagrin d’une séparation après une vie de coupe qui aura duré sept mois seulement.

Le message émouvant de la jeune veuve

« Depuis le jour où je t’ai connu, je n’ai cessé de prier Dieu pour qu’il ne me prive jamais de toi et de ton sourire. Tu souris maintenant au paradis, si Dieu le veut. Tu étais un mari exemplaire, un ami fidèle et un homme remarquable », a-t-elle commencé son poste.

Et d’ajouter : « Je suis satisfaite de toi dans cette vie et dans l’au-delà, et j’espère que toi aussi, tu es parti satisfait de moi. Nous avons vécu toute notre jeunesse ensemble, et comme tu le disais si bien, une seule vie à tes côtés ne suffisait pas – et en effet, elle n’a pas suffi, avec ses joies et ses peines ».

Malgré la grande amertume de cette pénible circonstance, la désormais jeune veuve reste sage, en acceptant le sort que lui a réservé le bon Dieu. « On ne peut s’opposer à la volonté divine – ce que Dieu a décidé s’est accompli. Dieu t’aimait encore plus que moi, et je Le remercie de t’avoir accordé cette fin où tous témoignent de ta bonté et prient pour toi. Tu étais plus qu’un mari, tu étais l’âme sœur de mon âme, mon tendre amour (…) Nous nous retrouverons au paradis, si Dieu le veut ».

« Et pourtant, on l’a supplié de ne plus aller au stade », regrette son beau père

Le beau-père du regretté Younes Amghouzi apporte son témoignage. Il confie que lui ainsi que les proches du défunt ont toujours supplié ce dernier de ne plus aller aux stades.

« Nous sommes tous sous le choc. C’est un fils de bonne famille. Je ne peux pas exprimer le choc après avoir appris la terrible nouvelle. Et pourtant, on lui a déconseillé les stades. Je lui disais toujours que tu es maintenant marié et responsable, tu dois éviter les stades. Mais il aimait l’ambiance », regrette-t-il.

« Il y a sept mois, on était présents ici pour célébrer le mariage, voilà maintenant qu’on est venu pour assister aux funérailles. Que voulez-vous qu’on fasse, le destin en a voulu ainsi », ajoute-t-il.

« Ici à Oued Romane, tout le monde l’admire. Il a accompli deux Omras, que Dieu l’accorde sa sainte miséricorde et l’accueille en son vaste Paradis », a-t-il conclu.