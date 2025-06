Drame du stade 5 juillet : la Commission d’enquête installée

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’ouverture d’une enquête suite au drame survenu au stade 5 juillet. Le ministre de l’Intérieur est déjà passé à l’action puisqu’il a procédé à la mise en place de la commission d’enquête.

La scène footballistique en Algérie est toujours sous le choc suite au grave incident survenu à l’issue du match MCA-NCM dans la soirée de samedi dernier. Des supporters se sont précipités vers les grillages, provoquant l’effondrement partiel de la structure. Plusieurs personnes ont chuté du deuxième étage dans la zone réservée à la presse. Un accident qui a entrainé, rappelons-le, la mort de trois supporters et plus de 80 blessés.

🟢 À LIRE AUSSI : Drame du stade 5 juillet : le nombre des morts s’élève !

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réagi dans la foulée, ordonnant l’ouverture d’une enquête. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, est d’ores et déjà passé à l’action.

Merad procède à l’installation de la Commission d’enquête

En effet, le ministre Merad a officiellement installé une commission d’enquête ce lundi. Cette décision, communiquée par le ministère, marque une étape cruciale dans la recherche des circonstances ayant conduit à cet événement dramatique. L’installation de cette commission témoigne de la volonté des autorités d’établir rapidement les responsabilités et de faire toute la lumière sur ce drame.

« En exécution de l’instruction de Monsieur le président de la République portant création d’une commission d’enquête suite au tragique accident survenu au Stade olympique du 5 Juillet, samedi 21 juin 2025, après le match MC Alger-NC Magra, qui a coûté la vie à trois supporters, puisse Allah les entourer de sa miséricorde et accorder un prompt rétablissement aux blessés, et conformément aux directives de Monsieur le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, ce jour au siège du ministère, à l’installation de la commission d’enquête, composée de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Habitat et des Sports, ainsi que des services compétents du Commandement de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de l’Organisme national de contrôle technique de la construction et des responsables du MCA », précise le communiqué.

Il faut dire que l’installation de cette commission reflète l’engagement du gouvernement à traiter cette affaire avec le plus grand sérieux. Cette commission aura pour mission d’examiner en détail les circonstances de l’accident et de formuler des recommandations pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.