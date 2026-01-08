Drame devant un lycée à Sétif : Un chauffard fauche plusieurs élèves et prend la fuite

Un tragique accident s’est produit ce matin devant le lycée Bekrar Rabah, situé dans la localité de Ras Isly (commune de Rasfa, au sud de la wilaya de Sétif), où un chauffard a percuté un groupe d’élèves avant de prendre la fuite.

Selon des témoins oculaires, le conducteur du véhicule effectuait des manœuvres dangereuses à proximité de l’établissement scolaire lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a alors fauché plusieurs lycéens qui se trouvaient sur les lieux.

Selon un communiqué de la Protection Civile, l’accident a fait trois victimes, toutes de sexe féminin. Il s’agit de trois adolescentes âgées de 15, 17 et 17 ans. Les secouristes précisent que les victimes souffrent de blessures à des degrés divers au niveau des membres inférieurs.

L’une d’entre elles présente une fracture grave à la jambe. Elles ont été évacuées en urgence vers les structures sanitaires locales.

L’auteur de l’accident a pris la fuite immédiatement après les faits. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Nationale afin d’identifier le véhicule et d’interpeller le conducteur mis en cause.

L’insécurité routière : Le revers de la rentrée scolaire

Si chaque rentrée est synonyme de vitalité retrouvée dans les rues algériennes, elle ravive également le débat sur l’insécurité aux abords des écoles. Au-delà de cet accident impliquant une voiture, c’est le comportement des conducteurs de deux-roues qui cristallise l’inquiétude des parents.

Entre vitesses excessives, non-respect du code de la route et slaloms sur les trottoirs, les motocyclistes sont pointés du doigt comme une menace permanente pour les écoliers, particulièrement aux heures de pointe.

Mustapha Zebdi : « Un fléau qui dépasse le cadre de la rentrée »

Mustapha Zebdi, président de l’Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (Apoce), martèle que le problème des deux-roues est structurel.

« Nous assistons à des dépassements révoltants : entraves à la circulation, manœuvres suicidaires et agressions verbales ou physiques contre les automobilistes qui refusent de céder le passage dans les embouteillages », déplore-t-il.

Selon lui, la moto est devenue, pour certains délinquants, un outil de vol et d’agression privilégié devant les établissements scolaires, leur permettant de s’évaporer rapidement dans les ruelles étroites ou les bouchons.