Drame de Oued El-Harrach : les responsables devant la justice

Le mois d’août dernier, un drame a secoué la capitale. Un bus qui transportait des voyageurs sur la ligne Réghaïa-Tafourah avait chuté dans l’Oued El-Harrach, plus exactement dans la commune de Mohammadia. Une tragédie qui a fait 18 morts et 23 blessés.

Environ six mois après ce drame, suivi de l’ouverture d’une enquête sur l’accident, la justice algérienne a décidé de rouvrir le dossier. Selon le média « Ennahar », le juge d’instruction près le tribunal de Dar El-Beïda, à Alger, a renvoyé l’affaire. La même source indique que le tribunal compétent devrait entamer, le 8 mars prochain, le procès des accusés impliqués dans l’affaire, au nombre de quatre, actuellement placés en détention provisoire dans le cadre de l’instruction.

En effet, il s’agit conducteur du bus, le receveur ainsi que le propriétaire initial du bus, qui avait laissé son véhicule à la disposition du chauffeur pour qu’il l’exploite les jours de week-end, vendredi et samedi. Un quatrième accusé est également poursuivi pour avoir délivré la carte technique permettant la mise en circulation du bus malgré sa non-conformité aux conditions requises pour le transport collectif de voyageurs.

Un tragique accident qui choqué les Algériens

Rappelons que les faits remontent au 15 août dernier vers 17 h 45. Un bus de transport de voyageurs a dérapé d’un pont avant de plonger dans l’Oued El-Harrach. Un accident tragique qui a fait 18 mots et 23 blessés. Ces derniers ont été évacués aux CHU Salim Zmirli et Mustapha Pacha. Les équipes de la Protection civile, appuyées par une unité spécialisée de plongeurs, étaient intervenues pour repêcher les victimes décédées sur place et porter secours à plus de vingt passagers qui se trouvaient à bord du bus accidenté.

« Les premières heures ont été extrêmement difficiles. L’eau, la carcasse tordue, les cris des blessés… tout compliquait notre mission », confia un agent de la protection civile, épuisé et légèrement blessé après avoir extrait plusieurs passagers.

Dans la foulée, le parquet près le tribunal de Dar El-Beïda avait ouvert une enquête préliminaire le 16 août 2025 afin d’élucider les circonstances de cette tragédie. Les personnes impliquées dans l’affaire ont ensuite été présentées devant le parquet par la police judiciaire de la circonscription Est afin d’être interrogées sur les circonstances de cet accident corporel ayant causé un lourd bilan, largement relayé par les médias locaux et internationaux.

