Drame de Oued El-Harrach : le parquet requiert de lourdes peines contre les accusés

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Dar El-Beïda a requis une peine de quatre ans de prison à l’encontre des prévenus impliqués dans l’affaire de la chute d’un bus dans l’Oued El-Harrach, a-t-on appris du média « Echourouk ».

Selon la même source, le représentant du ministère public a demandé l’application d’une peine de quatre ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 200 000 dinars algériens, ainsi que la suspension des permis de conduire des mis en cause.

Les personnes concernées sont le propriétaire du véhicule, H. Rafik, le chauffeur du bus, D. Hamza, le receveur H. Noureddine, ainsi que le contrôleur technique B. Djalal, tous poursuivis dans le cadre de cette affaire liée à l’accident tragique.

Chute d’un bus dans l’Oued El-Harrach : le drame qui a secoué Alger l’été dernier

Les faits remontent au 15 août dernier aux environs de 17h45, lorsqu’un bus de transport de voyageurs a dérapé depuis un pont avant de plonger dans les eaux de l’Oued El-Harrach. Ce dramatique accident avait provoqué un lourd bilan : 18 personnes ont perdu la vie et 23 autres ont été blessées.

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux, le véhicule transportait plusieurs passagers lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle, entraînant la chute du bus dans le cours d’eau. Rapidement, les services de la Protection civile se sont mobilisés pour porter secours aux victimes. Des équipes d’intervention, appuyées par une unité spécialisée de plongeurs, ont été dépêchées sur place afin de repêcher les corps des victimes décédées et secourir les survivants coincés dans la carcasse du véhicule.

Les blessés ont été évacués en urgence vers les centres hospitaliers universitaires Salim Zmirli et Mustapha-Pacha, où ils ont reçu les soins nécessaires. L’opération de sauvetage s’est révélée particulièrement difficile pour les secouristes, confrontés à des conditions complexes.

« Les premières heures ont été extrêmement difficiles. L’eau, la carcasse tordue et les cris des blessés rendaient l’intervention très compliquée », a confié un agent de la Protection civile, visiblement épuisé et légèrement blessé après avoir participé à l’extraction de plusieurs passagers.

Enquêtes officielles et réactions publiques

Au lendemain du drame, le 16 août 2025, le parquet près le tribunal de Dar El-Beïda avait ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de la circonscription Est.

Dans ce cadre, plusieurs personnes impliquées dans l’affaire ont été présentées devant le parquet pour être entendues sur les circonstances de cet accident corporel qui avait suscité une vive émotion dans l’opinion publique et fait l’objet d’une large couverture médiatique, tant au niveau national qu’international.

