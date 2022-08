Drame dans un parc aquatique à Tizi Ouzou: une petite fille meurt noyée

Lors de la saison estivale, les familles se ruent sur les plages mais aussi sur les piscines et parcs aquatiques. Ces dernières années, plusieurs parcs aquatiques ont vu le jour, à travers plusieurs wilayas du pays. Un hôtel a d’ailleurs ouvert ses portes récemment, The Best Titanic du côté de Fréha à Tizi Ouzou et ce dernier est doté d’une piscine avec toboggans.

Malheureusement, l’établissement en question a été le témoin d’un drame survenu hier, le dimanche 31 juillet 2022. Il s’agit d’une petite fille qui y a trouvé la mort. En effet, Myriam, une petite fille de 8 ans, est décédée dans la piscine de l’hôtel The Best Titanic, situé à Fréha dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Réaction de l’hôtel suite au décès de Myriam via communiqué

La direction de l’hôtel en question n’a pas tardé à réagir en publiant un communiqué, dans lequel elle présente d’abord ses condoléances à la famille de Myriam, dont le décès est survenu le dimanche 31 juillet, au niveau de la piscine de l’établissement hôtelier. Le communiqué en question explique aussi les causes de ce tragique incident, qui sont le fait que la défunte petite fille aurait tenté d’escalader par la trappe du tuyau du toboggan, qui selon ce même communiqué aurait cédé sous le poids de la petite Myriam.

Le propriétaire de l’établissement hôtelier s’est exprimé, ce lundi 1er août, sur les ondes de la Radio Tizi-Ouzou. « La victime, qui se trouvait au niveau de la partie toboggan, a tenté d’emprunter un raccourci interdit d’accès, pour contourner la file d’attente », a-t-il déclaré avant de préciser que la jeune Myriam « s’est faite aspirée par le tuyau d’évacuation des eaux propulsées par des pompes vers le toboggan ».