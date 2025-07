Drame à Tlemcen : il tue une famille entière avant d’incendier leur maison, un jeune homme arrêté

Un crime atroce a bouleversé la localité de Beni Semiel, relevant de la commune d’Ouled Mimoun, dans la wilaya de Tlemcen. Le jeudi 10 juillet 2025, six membres d’une même famille — les parents et leurs enfants âgés entre 4 et 62 ans — ont été retrouvés morts dans leur maison, qui a ensuite été ravagée par les flammes. Le parquet du tribunal d’Ouled Mimoun a rendu public un communiqué détaillant les circonstances de ce drame glaçant.

À LIRE AUSSI : Soleil de plomb : comment se protéger face à la canicule qui s’abat sur l’Algérie

Tout a commencé par un appel reçu par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Ouled Mimoun, signalant un incendie dans une maison à Beni Semiel. Les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux. Ils y ont découvert les corps sans vie de tous les membres de la famille. Rapidement, le parquet, le commandant de la brigade régionale de la gendarmerie, un médecin légiste et les officiers de la police judiciaire spécialisés se sont déplacés ainsi sur place pour constater les faits.

Massacre à Beni Semiel : une famille décimée, le principal suspect en prison

Les premières constatations médico-légales ont révélé que les victimes avaient été poignardées à plusieurs reprises sur différentes parties du corps. L’incendie, loin d’être accidentel, avait été déclenché volontairement après les meurtres, dans une tentative manifeste d’effacer les traces du crime.

À LIRE AUSSI : Algérie – Chine : Perpétuer l’histoire révolutionnaire et bâtir un avenir radieux

Grâce à des informations recueillies par les enquêteurs et à des investigations approfondies, un suspect âgé de 21 ans, (Ch.M.R), a été interpellé. Des éléments de preuve solides ont confirmé son implication directe dans ce massacre. Son frère (Ch.F) a également été arrêté pour ne pas avoir dénoncé le crime, bien qu’il en ait eu connaissance.

Le suspect aurait voulu effacer les preuves par le feu

Présentés devant le parquet le mercredi 16 juillet 2025, les deux frères ont vu un juge d’instruction ouvrir une information judiciaire à leur encontre. Le principal suspect est poursuivi pour assassinat, incendie volontaire dans un lieu habité, et vol avec port d’arme visible. Son frère est accusé de non-dénonciation d’un crime et de recel d’objets volés.

À LIRE AUSSI : Immatriculation et revente des voitures en Algérie : ces étapes sont désormais obligatoires en 2025

Après leur première audition, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire. L’enquête se poursuit afin d’éclaircir tous les aspects de cette affaire qui a profondément choqué la population locale. Les habitants de Beni Semiel, en état de choc, espèrent que justice sera rendue dans les plus brefs délais.