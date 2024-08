Drame à Sétif : le corps sans vie de la petite Sidra, disparue depuis 3 jours, retrouvé

Les services de la gendarmerie nationale ont retrouvé, ce jeudi soir, le corps de la petite Hamadi Sidra, disparue depuis trois jours dans la wilaya de Sétif. L’enfant, âgée de seulement 2 ans et demi, avait disparu alors qu’elle accompagnait sa famille venue de la wilaya de Djelfa pour assister à un enterrement à Sétif.

Disparue sans laisser de traces : la petite Sidra émeut la communauté sétifienne

Dès l’annonce de la disparition de Sidra, une vaste opération de recherche avait été lancée. Les autorités ont ratissé minutieusement les alentours de la commune de Mezloug, y compris la zone de Mahada à l’entrée ouest du centre de la commune, le long de la RW 140, et les rives de l’oued Bouslam. Ces efforts intensifs ont été largement soutenus par la communauté locale, qui s’est montrée solidaire et mobilisée pour tenter de retrouver la fillette saine et sauve.

À LIRE AUSSI : Saisie record de faux billets à Sétif : l’Algérie soupçonne un complot marocain

Malheureusement, les espoirs se sont évanouis lorsque le corps de la petite Sidra a été retrouvé sans vie. Après les premières constatations sur place et la confirmation de l’identité, la dépouille a été transportée au service concerné de l’hôpital universitaire de Sétif pour les procédures légales et une enquête approfondie sur les circonstances de ce drame.

La nouvelle de la découverte du corps a suscité une vive émotion dans la région et au-delà. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes avaient partagé des photos d’une fillette aperçue à Constantine, espérant qu’il s’agissait de Sidra, ce qui a engendré une vague de solidarité et d’espoir, malheureusement dissipés par la triste nouvelle de ce jeudi soir.

Découverte tragique du corps de la petite Sidra après 3 jours de recherche

Les recherches, entamées par les services de la protection civile et soutenues par la gendarmerie nationale, ont mobilisé de nombreux moyens humains et matériels. La famille de la victime, désespérée, a également participé activement aux recherches.

À LIRE AUSSI : Tragédie Adolescente : Le “One Chip Challenge” de TikTok Tourne au Drame

Ces efforts collectifs ont finalement conduit à la découverte du corps de Sidra près de l’oued Bouslam, un lieu situé non loin du dernier endroit où elle avait été vue. Les autorités, accompagnées des proches de la fillette, ont confirmé sur place que le corps retrouvé était bien celui de la petite disparue.

Les circonstances exactes de la disparition et du décès de la petite Sidra restent encore floues, et une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette tragédie.