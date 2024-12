Drame à Oran : un lycéen blesse son camarade au cutter après une altercation en classe

Un grave incident a secoué le lycée Chahid Brakni Ibrahim, situé dans la commune d’Arzew à Oran, ce matin aux alentours de 10 heures. Un élève de première année du secondaire a agressé un camarade de terminale avec un objet tranchant de type « cutter », causant une blessure au niveau du cou. Cet acte violent, survenu dans l’enceinte de l’établissement, a semé le désarroi parmi les élèves et le personnel éducatif.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l’incident serait survenu à la suite d’une altercation entre les deux élèves. Les raisons exactes de cette dispute demeurent floues pour le moment, mais il semblerait qu’un échange verbal houleux ait rapidement dégénéré en violence physique. L’agresseur aurait sorti un cutter et blessé son camarade avant que l’intervention rapide du personnel n’empêche une situation encore plus dramatique.

La victime, blessée au cou, a été prise en charge en urgence et transportée à l’hôpital local pour recevoir des soins. Heureusement, selon des sources médicales, la blessure s’est avérée superficielle, et l’état de l’élève a été jugé stable. Cette issue relativement rassurante n’a toutefois pas dissipé l’inquiétude des parents et des enseignants face à l’escalade de violence au sein de l’établissement.

Réaction des autorités éducatives

Alerté immédiatement, le directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran, Abdelkader Oubelaid, a pris des mesures rapides pour gérer la situation. Une commission d’enquête a été dépêchée sur place afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et de proposer des solutions pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

En parallèle, le directeur de l’éducation s’est rendu à l’hôpital pour s’assurer de l’état de santé de la victime et apporter son soutien à la famille.

Un appel à la vigilance

Cet incident relance le débat sur la gestion de la violence en milieu scolaire, un phénomène de plus en plus préoccupant. Les associations de parents d’élèves et les syndicats enseignants ont immédiatement réagi, appelant à une meilleure sensibilisation des jeunes à la résolution pacifique des conflits, ainsi qu’à un contrôle accru des objets dangereux dans les écoles.

Le calme est revenu au lycée Chahid Brakni Ibrahim, mais cet événement laissera certainement une empreinte durable dans les esprits. Une réunion entre les autorités, les enseignants et les parents serait prévue dans les prochains jours pour discuter des mesures à adopter afin d’assurer un environnement scolaire sécurisé.