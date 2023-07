Drame à Oran : un enfant de 9 ans retrouvé poignardé et égorgé dans son immeuble

Une tragédie sans nom a frappé la commune de Tlilet, à Oran, ce mardi, laissant la communauté sous le choc et la peine. Un jeune garçon d’à peine 9 ans a été enlevé puis violemment assassiné dans son propre quartier, plongeant ses proches et les habitants de la localité dans un abîme de peur et de désespoir.

Un enfant retrouvé mort dans un sac-poubelle choque les habitants à Oran

Tout a commencé lundi matin à 9 h, lorsque la mère de la victime lui demande d’aller acheter du lait en bas de chez eux, une tâche habituelle et sans danger dans ce quartier d’ordinaire tranquille.

C’était malheureusement le dernier moment où elle a vu son fils vivant. Inquiète de ne pas le voir revenir, elle alerte le père immédiatement qui ne perd pas une minute pour commencer les recherches avec l’aide des voisins.

Malgré leurs efforts acharnés, les heures passèrent sans aucune trace de l’enfant. La triste réalité n’a été découverte que plus tard, lorsque le père fait une découverte insoutenable de façon fortuite.

Sortant de chez lui, il remarque qu’un placard de son immeuble à un aspect différent de d’habitude. Il y retrouve le corps sans vie de son fils, caché dans un sac-poubelle, cruellement égorgé et poignardé à l’abdomen.

Meurtre d’un enfant à Tlilet : un voisin pointé du doigt

Les autorités ont ouvert une enquête approfondie pour identifier les auteurs de cet acte odieux et les traduire en justice. Les forces de l’ordre ont interpellé des témoins et examiné minutieusement la scène de crime pour collecter des preuves cruciales dans l’espoir de faire la lumière sur cette affaire.

D’après le père de la victime, le principal suspect de l’enquête serait son voisin, un jeune de 17 ans vivant seul avec sa mère handicapée. La fouille de son domicile a permis d’identifier plusieurs éléments de preuve accablants. Ce dernier aurait intercepté l’enfant le matin du crime, l’aurait assassiné et gardé son corps chez lui.

L’auteur du crime avait vraisemblablement prévu de se débarrasser du corps le lendemain en le mettant provisoirement dans un des placards de l’immeuble. Mais c’était sans compter la perspicacité du père…