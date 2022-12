Drame à M’Sila : le renversement d’un bus fait 8 morts

Les routes algériennes sont de plus en plus meurtrières, et les accidents de la circulation se multiplient, ceci est dû à plusieurs facteurs, parmi eux le facteur humain. En effet, des comportements dangereux sur nos routes sont constatés tous les jours.

Aujourd’hui, un drame routier s’est produit dans la wilaya de M’Sila, plus exactement au niveau de la route nationale (RN) n° 45, dans la daira de Echlal. Le renversement d’un bus transportant des passagers, faisant la liaison entre Boussada et M’Sila, a fait au moins 8 décès.

En effet, la Direction générale de la protection civile (DGPC), a annoncé via un communiqué rendu public, que cet accident de la route a fait au moins 8 morts et 24 blessés, dans un premier bilan.

Selon ce même communiqué, les éléments de la protection civile de la wilaya de M’Sila, ont intervenu, vers 15 heures et 45 minutes.

Bilan hebdomadaire des accidents de la route

17 personne sont décédées et 1164 autres ont été blessées dans 1003 accidents de la circulation enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays durant la période allant du 4 au 10 décembre, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les services de la Protection civile.

La wilaya de M’sila avec 3 morts et 37 blessés dans 26 accidents de la circulation, enregistre le bilan le plus lourd, ajoute la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 869 interventions pour procéder à l’extinction de 601 incendies, urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans les wilayas d’Alger (48), Tipaza (38) et Blida (36), précise le même bilan.