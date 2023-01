Drame à M’Sila et à Sétif : le monoxyde de carbone tue deux familles

Le tueur silencieux a encore frappé ! En cette soirée du 9 janvier 2023, deux familles, une de 9 personnes résidant à Bou Saâda (wilaya de M’Sila) et une autre de 6 personnes habitant à Aïn Oulmene (wilaya de Sétif), ont trouvé la mort suite à une intoxication au monoxyde de carbone.

Depuis quelques jours, le froid a fait son retour en Algérie, notamment dans la région des hauts plateaux. Malheureusement, ce changement du climat n’a pas été sans conséquence. Car en effet, malgré les multiples compagnes de sensibilisation, le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, continue de faire beaucoup de victimes.

Le bilan de la journée du 9 janvier 2023 a été particulièrement lourd…

Intoxication au monoxyde de carbone : un bilan très lourd pour la journée du 9 janvier

Le premier drame a eu lieu dans la commune Bou Saâda de la wilaya de M’Sila (à 248 d’Alger). Hier, lundi 9 janvier, à 21 h 32, la Protection civile a fait part du décès de 9 personnes, membres de la même famille, par intoxication au monoxyde de carbone. Il s’agit du père, de la mère, de leurs 5 enfants et de 2 proches du mari venus passer la nuit chez lui. Selon différentes sources, l’âge des victimes oscillait entre 4 ans et 50 ans. En outre, le père et sa famille seraient originaires de la commune de Ghassoul (wilyaya d’El Bayadh).

>> LIRE AUSSI : Intoxication au monoxyde de carbone, une famille décimée à Ghardaïa

Peu de temps après, à 22 h 32 précisément, les services de la Protection civile ont annoncé, via un communiqué sur leur page Facebook officielle, que le monoxyde de carbone venait de décimer une famille de 6 personnes dans la commune d’Aïn Oulmene, dans la wilaya de Sétif (252 km d’Alger). Le communiqué de la protection civile n’a pas donné plus de détails.

Le bilan macabre des intoxications au gaz de cette journée du 9 janvier ne se limite pas à ces deux tragédies. Ainsi, 2 autres personnes sont mortes par intoxication au monoxyde de carbone dans la wilaya de Mostaganem. L’intervention des pompiers a eu lieu à 19 h 10. Du reste, les éléments de la protection civile ont pu secourir, lors de la même journée, 15 personnes victimes d’intoxication au gaz de ville et au monoxyde de carbone dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Rappelons enfin quelques gestes simples qui permettent d’éviter ce genre d’accident :