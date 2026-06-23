Drame à Montréal : Mohamed Lamine Benredouane, policier d’origine algérienne, tué lors d’une fusillade

La diaspora algérienne pleure le décès de l’agent de policie Mohamed Lamine Benredouane, âgé de 34 ans, assassiné de sang-froid lors d’une fusillade survenue lundi matin à Montréal, aux abords de l’un des principaux axes de la métropole canadienne.

Le drame est survenu lundi lors d’une intervention policière près du boulevard Décarie, dans le secteur Côte-des-Neiges.

Le policier d’origine algérienne a été abattu de sang-froid par un Albertain adhérant au mouvement « Incel », qui a ouvert le feu en sa direction.

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Une fusillade à Montréal fait trois morts

Les faits se sont déroulés à la mi-journée à Montréal. Notamment, aux alentours de 11 h 35, les policiers sont intervenus à la suite du signalement d’un témoin ayant entendu des tirs et aperçu un individu armé. Dès l’arrivée des forces de l’ordre, l’assaillant a immédiatement ouvert le feu dans leur direction.

Selon Radio Canada, le tireur avait laissé derrière lui un manifeste « Incel », une mouvance masculiniste qui a déjà causé la mort de 11 personnes lors d’une attaque à Toronto en 2018.

Un agent du service de police, Mohamed Lamine Benredouane, un Algérien de 34 ans, et un résident du secteur, Michael Mizrahi, âgé de 68 ans, sont morts. Une policière, dont l’état est désormais considéré comme stable, a été également blessée.

Peu avant les faits, l’assaillant avait rédigé et diffusé un manifeste de 105 pages appelant à l’effondrement de la société capitaliste moderne et partageant sa haine contre les femmes qui s’émancipent.

Le mobile de l’attaque inconnu

« La menace immédiate a été neutralisée », a expliqué lors d’une conférence de presse le chef de la police de Montréal (SPVM), Fady Dagher. Selon lui, la dernière mort en service d’un policier de la ville de Montréal remontait à 24 ans, soit en 2002.

« Son décès est une grande perte pour notre organisation. Son sens du devoir, son dévouement et son professionnalisme resteront pour toujours dans nos mémoires », a écrit le SPVM sur sa page Facebook.



Par ailleurs, les autorités canadiennes n’ont pas fourni dans l’immédiat d’indication concernant les motivations du suspect et les circonstances du drame. « Pour l’instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça », a déclaré Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec.

Un important dispositif policier a été mis en place peu avant midi, les habitants ont été appelés à rester chez eux et l’autoroute urbaine toute proche a été fermée à la circulation. L’opération s’est terminée un peu plus de trois heures plus tard.

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