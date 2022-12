Drame à Djelfa: décès de 2 personnes par noyade dans une retenue d’eau

Les éléments de la protection civile ont enregistré plusieurs noyades survenues lors des derniers jours, dans des lacs ou des retenues d’eau. En effet, des chiffres alarmants qui témoignent du manque de vigilance de la part des citoyens algériens.

Un autre drame d’ajoute à cette longue liste, cette fois-ci ce sont deux personnes, une fille de 12 ans et un homme âgé de 40 ans qui ont trouvé la mort par noyade dans une retenue d’eau à el Arar de la commune de Moudjbara dans la wilaya de Djelfa.

En effet, selon le communiqué rendu public par de la Direction générale de la Protection Civile, les premiers secours de l’unité principale à Djelfa, représentés par la brigade de plongée et la brigade d’intervention et d’identification dans les lieux difficiles, sont intervenus, hier le vendredi 23 décembre, vers 14h36 suite à la noyade de deux personnes dans une retenue d’eau de 50 mètres de long, 50 mètres de large et 05 mètres de profondeur, au niveau d’Al-Arar se trouvant à environ 7 km de la commune de Moudjebara.

Il s’agit donc, d’une fille de 12 ans et d’un homme de 40 ans qui tentait de la sauver ont été repêchés, et ont été transférés au service mortuaire de l’hôpital Mohad Abdelkader de Djelfa. Les services de gendarmerie ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident.

2 enfants meurent noyés dans un lac à Tlemcen

Il y’a quelques jours de cela, les services de la protection civile de la wilaya de Mascara ont repêché les corps de deux enfants noyés dans un lac. Et ce, au niveau du village de Oued Bali situé dans la commune de Oued El Abtal. À en croire les révélations des services de la protection civile, cette opération a eu lieu à 16 h 30 min. On notera également que les deux enfants décédés sont âgés de 3 ans.