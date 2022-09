Drame à Djanet : le renversement d’un bus fait 9 morts

Les accidents de la route font de plus en plus de décès, il ne se passe pas une seule journée sans que les médias et les réseaux sociaux ne relayent des accidents mortels. Cette fois-ci, le drame s’est passé au niveau de la wilaya de Djanet, ou un accident de la circulation a fait 9 morts et plusieurs blessés.

En effet, selon un communiqué de la Direction générale de la protection civile (DGPC), publié ce jeudi 22 septembre, un accident de la circulation a eu lieu dans la wilaya de Djanet. Ce dernier est survenu à 14h50, suite au renversement d’un bus transportant des voyageurs, reliant Djanet à Illizi, sur la route nationale née en direction de Bordj el Hawas.

D’après le dernier bilan publié par la DGPC, cet accident a fait 9 morts, dont 7 sont décédés sur place et 2 après avoir été conduit à l’hôpital. Mais aussi 5 blessés dont un en état grave.

Un bilan des accidents de la route alarmant sur une semaine

Selon un communiqué de la Direction générale de la protection civile (DGPC), publié mardi dernier, on a enregistré 1239 accidents de la circulation sur la période s’étalant du 11 au 17 septembre à travers toutes les wilayas du pays. La DGPC fait état de Vingt-huit (28) décès et 1442 blessés.

Il est à noter que le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec 5 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 67 autres blessées suite à 50 accidents de la circulation.