Drame à Charm El-Cheikh : Tebboune adresse ses condoléances à l’Émir du Qatar

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité envers l’État du Qatar, à la suite d’un accident tragique survenu à Charm El-Cheikh, en République arabe d’Égypte, qui a coûté la vie à trois diplomates qataris et blessé plusieurs autres.

Dans un message adressé à l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le chef de l’État algérien a tenu à présenter ses condoléances les plus sincères pour cette perte douloureuse. « Votre Altesse, cher frère, j’ai appris avec une grande tristesse et une profonde émotion le décès de trois diplomates membres du Diwan de l’Émir, ainsi que les blessures subies par d’autres à la suite d’un grave accident de la route survenu à Charm El-Cheikh », a-t-il écrit dans sa lettre.

Trois diplomates qataris meurent en Égypte : Tebboune adresse ses condoléances à l’Émir

Le président Tebboune a fait part de sa solidarité totale avec le peuple et les autorités du Qatar dans cette épreuve difficile, soulignant les liens de fraternité et d’amitié qui unissent les deux pays. « En cette douloureuse épreuve qui frappe l’État frère du Qatar, je vous présente mes sincères condoléances, ma profonde compassion et toute ma solidarité fraternelle », a-t-il ajouté, priant Dieu d’accorder Sa miséricorde aux victimes et de rétablir les blessés.

Cet accident tragique a suscité une vive émotion dans les milieux diplomatiques de la région. Les trois diplomates décédés étaient membres du Diwan de l’Émir, une institution centrale dans la gestion des affaires de l’État du Qatar. Leurs noms n’ont pas encore été rendus publics, mais plusieurs sources médiatiques qataries ont rapporté que la délégation se trouvait en Égypte pour une mission officielle.

À Doha, le gouvernement et les institutions officielles ont décrété une période de deuil en hommage aux victimes. Des messages de condoléances affluent de plusieurs capitales arabes et étrangères, témoignant de la solidarité internationale envers le Qatar dans ce moment douloureux.

Tebboune exprime sa solidarité avec le Qatar après un drame à Charm El-Cheikh

L’Algérie, pour sa part, a réaffirmé à travers le message du président Tebboune son attachement aux relations fraternelles et stratégiques qui la lient à Doha. Ces relations, marquées par une convergence de vues sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux, reposent sur un socle solide de respect mutuel et de coopération.

En concluant son message, le chef de l’État algérien a formulé des prières pour les défunts et les blessés : « Que Dieu les accueille dans Son vaste paradis, qu’Il apporte patience et réconfort à leurs familles éprouvées, et qu’Il accorde un prompt rétablissement aux blessés. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »