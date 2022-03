Drame à Béjaia : un homme agressé au couteau en pleine rue

Les crimes deviennent de plus en plus courant de nos jours, dans nos sociétés. Les histoires choquantes et les drames font de plus en plus de victimes autour de nous et ne cessent de prendre de l’ampleur dans notre environnement quotidien. Les histoires de meurtres font froid dans le dos. C’est d’ailleurs le cas, avec ce qui s’est passé hier dans la wilaya de Béjaia, un homme a été agressé en pleine rue et en pleine journée.

En effet, la wilaya de Béjaia a été le théâtre d’une scène dramatique. Selon ce qui a été rapporté par la page Facebook « Bejaia sois l’observateur », un homme a été agressé au couteau par un autre individu dans le quartier « Edimco ». Toujours selon cette même source, alors que la victime se baladait dans les rues de ce quartier, un individu l’a agressé et poignardé par derrière.

Selon cette page Facebook, la victime qui gisait dans son sang a été transférée à l’hôpital de Béjaia, Khelil Amrane. Malheureusement son pronostic vital est engagé.

Pour ce qui est de l’agresseur qui est accusé de tentative d’homicide a été appréhendé par la police, selon la même source. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

Un autre drame à Jijel en janvier 2022

On se souvient tous du drame qui avait frappé la wilaya de Jijel en ce début d’année 2022, où une terrible découverte d’un corps sans vie d’un jeune homme décapité, retrouvé dans un fossé, a suscité une beaucoup d’interrogations.

Une dépouille d’un jeune homme a été découverte par un citoyen aux environs de 8 heures du matin. Ce dernier n’a pas hésité à informer les autorités sécuritaires compétentes, qui se sont très vite déplacées sur les lieux avec des agents de la protection civile, la police scientifique et le procureur général du tribunal de Taher de Jijel. Les lieux en questions ont été examinés, où les enquêteurs ont découvert du sang sur les voies ferrées.

La victime était un jeune joueur de football, âgé d’une vingtaine d’années, qui habitait l’un des quartiers de Tassoust à Jijel. Par ailleurs, et selon la famille de la victime, le jeune homme les a informés qu’il accompagnerait des amis et depuis il n’avait plus donné signe de vie.