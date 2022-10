Drame à Batna : un jeune meurt en chutant d’une attraction

Un jeune vingtenaire est mort ce samedi soir à Batna après être tombé d’une balançoire suite à d’abondantes blessures sérieuses. Le défunt prénommé Oussama a brusquement chuté de l’attraction et a reçu de brusques coups à la tête, ce qui lui causa sa mort en déclenchant une hémorragie interne.

Une investigation a été ouverte à ce sujet afin de découvrir et d’enquêter sur les réelles causes de sa chute, ainsi, revoir les mesures de sécurité disponibles dans le jardin ou s’est passé l’incident et prendre par la suite des mesures directives .

Les accidents se multiplient aux jardins de Batna

En effet, un incident similaire a tourmenté la ville de Batna, il n’y a pas si longtemps que ça cette fois-ci, il s’agit une intoxication qui touche une trentaine de personnes, « nous avons reçues plusieurs plaintes à propos du jardin concerné, des alertes émergentes ont été déposées et trente personnes sur nos lieux ont subi une intoxication « .

C’est ce qu’a déclaré l’hôpital universitaire de Batna.

Le mois passé, un autre incident au jardin El Hader a eu lieu, ce dernier a causé des blessures de plusieurs citoyens, la protection civile de la wilaya de Batna déclare :

» Un homme et trois enfants se sont retrouvés blessés après leur chute d’une attraction nommée la pieuvre, les blessés ont été transférés à l’hôpital universitaire de Batna, dans des circonstances »

Ces accidents similaires enregistrés en l’espace de 2 mois ont mené à des questionnements autour des mesures de sécurité en place et de la mise en allante des services de protection civile qui doivent être impérativement disponibles, d’ici les semaines suivantes afin de protéger les personnes qui fréquentent ces lieux de divertissement . Ces places qui manquent cruellement de mesures sécuritaires et techniques surtout à la suite de la suspension d’activité du a la crise sanitaire du COVID 19 .