Drame à Alger : Un père et son bébé de 9 mois perdent la vie après une chute tragique du 6e étage

C’est une immense vague de tristesse et de stupeur qui s’est abattue sur la capitale ce vendredi après-midi. Le quartier des 1228 logements à Djenane Sfari, dans la commune de Gué de Constantine (Alger), a été le théâtre d’un drame absolu lorsqu’un père de famille et ses deux enfants en bas âge ont chuté du 6ème étage d’un immeuble résidentiel.

Les secours de la Protection civile sont intervenus sur les lieux à 17h20, mais le bilan de l’accident s’est avéré d’une profonde gravité. Le père de famille, âgé de 35 ans, est malheureusement décédé sur le coup, tandis que sa petite fille de seulement 9 mois n’a pas survécu à la violence de l’impact.

Sa seconde fille, âgée de 3 ans, a quant à elle survécu mais souffre de graves blessures ; elle a été évacuée en urgence absolue vers la structure hospitalière la plus proche, où elle est actuellement prise en charge.

Ce drame terrible laisse la population sous le choc et dans le deuil. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents afin de déterminer avec exactitude les circonstances de cette tragédie qui a décimé cette famille.

Série noire sur les routes à Bouira : Trois morts et un blessé grave à El Adjiba

Parallèlement au drame de la capitale, la wilaya de Bouira a été le théâtre d’une véritable hécatombe routière ces dernières 24 heures. Une succession d’accidents d’une rare violence a secoué la région, transformant les axes routiers locaux en pièges mortels.

Le bilan provisoire fait état de trois morts et de douze blessés, nécessitant une mobilisation massive des équipes de la Protection civile sur plusieurs fronts.

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Le sinistre le plus meurtrier s’est produit ce vendredi 22 mai sur la Route Nationale 5 (RN5), à hauteur de la commune d’El Adjiba. Une collision frontale d’une extrême violence entre un camion et un véhicule de tourisme a coûté la vie à trois personnes et causé des blessures graves à une quatrième.

Témoignage de la violence du choc, les victimes se sont retrouvées coincées à l’intérieur des habitacles déformés. Les secours ont dû mener une opération de désincarcération complexe, luttant de longues heures sur place pour extraire les corps et le blessé.

Alors que les blessés des différents accidents survenus dans la wilaya ont été évacués vers les structures hospitalières les plus proches, des enquêtes ont été ouvertes par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cette série noire qui endeuille de nombreuses familles.