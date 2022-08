Drame à Aïn Defla : un accident fait plusieurs décès

Les accidents de la route ont fait plusieurs victimes ces derniers temps. En effet, entre la dégradation de l’état des infrastructures et la vive allure à laquelle roulent de nombreux automobilistes algériens, le bilan des accidents de routes ne fait qu’augmenter ces derniers jours.

Dans ce même sillage, les éléments de la gendarmerie nationale ont fait état de cinq victimes, dont quatre morts et un blessé. Cela suite à un accident mortel survenu dans la matinée d’aujourd’hui, le mercredi 24 août 2022, sur l’autoroute est-ouest à Ain Defla.

Conformément à la même source, ce drame a eu lieu au niveau de Khemis Miliana en prenant la direction d’Oran. Les éléments de la gendarmerie nationale ont confirmé leur présence au niveau du lieu de l’accident pour prendre en charge la procédure requise et faciliter la circulation aux véhicules, qui depuis cette accident, connaît une certaine lenteur

59 décès et 1898 blessés en seulement une semaine suite à des accidents de circulation

Dans un communiqué rendu public, mardi dernier, la protection civile a fait état de 59 morts et 1898 blessés en seulement une semaine. Cela a pour cause les accidents de routes survenus entre le 14 et 20 août dernier dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, selon la même source, le plus important chiffre revient à Illizi, qui a enregistré quatre accidents mortels dans la même semaine. Et qui ont fait un total de neuf décès et huit personnes blessées.

Par ailleurs, dans un autre bilan communiqué aujourd’hui, la protection civile a enregistré trois autres accidents pendant ces dernières 14 heures. Survenus au niveau de Boumerdès, ces accidents ont fait trois morts, âgés entre 60 et 74 ans, mais aussi quatre autres personnes blessées, dont une femme.