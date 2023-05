Drame : 4 décès dans un accident de la route à El Menia

Un effroyable accident de voiture a eu lieu ce mercredi dans la commune de Hassi Lefhal, située dans la wilaya de El Menia. Malheureusement, cet accident a fait quatre morts et neuf blessés. Selon un communiqué dévoilé par les éléments de la Protection Civile, l’accident s’est produit ce matin aux alentours de 02h25. Et ce, au niveau de la route nationale n°01, à environ 110 kilomètres en direction de Ghardaïa.

Dans le détail, un véhicule utilitaire a dérapé et s’est renversé, causant la mort de quatre personnes, comme mentionné plus haut. D’après la même source médiatique, les équipes de secours de la Protection Civile sont intervenues rapidement sur les lieux de l’accident et ont transporté les personnes blessées à l’hôpital local pour y recevoir les soins nécessaires.

Accident de voiture en Algérie : un lourd bilan enregistré

La semaine dernière, un lourd bilan d’accidents de la route a été enregistré dans différentes régions du pays. En effet, ces accidents ont coûté la vie à 35 personnes, d’après les révélations de la protection civile. On notera également que 2153 autres personnes ont été blessées.

Au cours de la même période, soit du 23 au 29 avril dernier, pas moins de 16.098 interventions ont été effectuées. Ces interventions ont permis de sauver 16.096 personnes qui ont été transportées à l’hôpital. Par ailleurs, la même source citée plus haut, a indiqué que ses services ont joué un rôle crucial dans la lutte contre les incendies qui se sont déclenchés dans plusieurs régions du pays.

Au total, 1.891 interventions ont été effectuées, ce qui a permis de maîtriser 1.365 incendies, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger, Blida et Oran, indique la direction de la protection civile.