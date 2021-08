Dr Melhak : « 50% des donneurs de sang sont porteurs du virus »

Le Dr Melhak Mohamed, ancien chercheur en virologie et biologiste dans les laboratoires d’analyses médicales s’est exprimé ce mercredi 11 août 2021, concernant l’évolution de la situation sanitaire en Algérie.

En effet, le Docteur Melhak, spécialiste et chercheur en virologie, a déclaré que la situation épidémiologique, après sa forte recrudescence, a connu une baisse du nombre de contaminations quotidienne. Le scientifique a ajouté sur les ondes de la Radio Sétif qu’il reste difficile de connaître le réel nombre de contaminations tous les jours expliquant que les chiffres avancés chaque jour par le ministère de la Santé concerne les résultats, concernent les personnes qui effectuent des tests PCR et antigéniques.

Certains donneurs ne déclarent pas être contaminés en connaissance de cause »

De plus, le docteur assuré qu’il est plus difficile de détecter le virus chez les personnes asymptomatiques. Il a ajouté qu’il existe une étude scientifique qui a prouvé que 50% des donneurs de sang sont porteurs du virus ou ont été infectés par le Coronavirus. Il a souligné que le danger réside dans le fait que certains donneurs « ne déclarent pas être contaminés par ignorance ou en connaissance de cause. »

Dans le même contexte, il a expliqué que la lecture du graphique des infections confirme que la vague de contaminations régresse selon, ajoutant « tant que nous enregistrons près d’un millier de contaminations, le virus est toujours parmi nous. Atteindre zéro contamination nécessite la disponibilité de données scientifiques, mais on peut dire que nous sommes en train de surmonter le danger » a-t-il conclu.