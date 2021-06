Dr Malhak, Covid-19 : La situation est « préoccupante et dangereuse »

Le Dr Melhak Mohamed, ancien chercheur en virologie et biologiste dans les laboratoires d’analyses médicales, met en garde la population contre situation épidémiologique actuelle, la jugeant “alarmante et dangereuse”.

Le Dr Melhak a averti sur les ondes de la Radio Sétif que si “ nous continuons au même rythme de complaisance et de laxisme. Je m’attends à une augmentation significative du nombre de cas dans les jours et semaines à venir. La situation est actuellement préoccupante et peut devenir dangereuse, si nous n’accédons pas à la vaccination massive et ne respectons pas les mesures préventives.”

Le médecin a ajouté : « En tant que chercheurs, nous avons peur de la période à venir, où il y aura de nombreux mouvements et rassemblements, des mariages et autres célébrations estivales.”

Le chercheur en virologies également déclaré s’attendre “à l’émergence d’autres nouvelles souches de ce virus, qui nous surprend à chaque fois avec de nouvelles, comme les souches indienne et britannique. La seule solution effective en Algérie à l’heure actuelle, est la demande massive de vaccination pour atteindre l’immunité collective qui est de 70 %.”

Le docteur Melhak a poursuivi en assurant que “les mesures préventives se sont avérées limitées chez de nombreux Algériens en raison du manque d’engagement, mais néanmoins, il faut faire preuve de prudence. Les décisions des pouvoirs publics pour faire face à la pandémie sont prises progressivement, et pour faire face à temps à chaque situation et étape.” Le médecin a déclaré qu’à ce jour, il n’y a pas d’étude scientifique de grande envergure sur la proportion d’immunité collective chez les Algériens due à l’infection. Déplorant que la seule étude scientifique disponible concerne les personnes qui donnent du sang, mais nous ne pouvons pas la généraliser à tous les groupes.

Le Docteur a une nouvelle fois rassuré tous les Algériens que les vaccins utilisés en Algérie sont sûrs et efficaces.