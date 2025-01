« Dr. Frantz Fanon » triomphe en Égypte: Abdenour Zahzah primé au Festival du film africain de Louxor

Le réalisateur Abdenour Zahzah continue de faire rayonner le cinéma algérien à l’international. Son film biographique « Dr. Frantz Fanon » vient d’être récompensé lors de la dernière édition du festival du film africain Louxor en Égypte.

Ce nouveau prix s’ajoute à la large liste des distinctions remportées par Abdenour Zahzah tout au long de sa carrière de réalisateur. Détails de cette nouvelle consécration dans la suite de ces lignes.

Festival du film africain Louxor 2025 : « Dr. Frantz Fanon » remporte le prix du jury

L’Égypte a levé, jeudi soir, le rideau sur la 14ᵉ édition du festival du cinéma africain de Louxor. Lors de cet événement, qui s’est déroulé du 9 au 14 janvier 2025, plusieurs réalisations cinématographiques, films, documentaires, longs et courts métrages ont été distingués.

C’est le cas aussi du film documentaire sur Frantz Fanon, réalisé par Abdenour Zahzah. Ce long métrage qui met en avant les années cruciales où Frantz Fanon exerçait en tant que psychiatre à l’hôpital de Blida-Joinville, en Algérie, et s’engageait de plus en plus dans la lutte pour l’Indépendance de l’Algérie.

En effet, à l’occasion du festival du film africain de Louxor, Abdenour Zahzah a décroché le prix du jury de la 14ᵉ édition.

Frantz Fanon, témoin des injustices commises à Blida-Joinville

Filmé en noir et blanc, le film d’Abdenour Zahzah revient sur une époque noire de l’Algérie en 1953. Il s’attache à rendre concrète la pratique, l’engagement et la lutte de Fanon contre l’oppression et le racisme subis par les malades internés à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville.

Dans ce chef-d’œuvre, Abdenour Zahzah se focalise sur l’arrivée de Frantz Fanon, dont le rôle est braillement incarné par l’acteur Alexandre Desane, dans l’établissement hospitalier, où le jeune psychiatre y découvre les méthodes brutales qui y sont pratiquées et les conditions pitoyables d’internement des patients algériens.

D’une durée de 90 minutes, le film est loin d’être trop bavard. Au contraire, il transmet des images poignantes aux spectateurs et crée le sentiment de participer à l’aventure de Fanon à l’intérieur. Par ailleurs, le long métrage est servi par une pléiade d’acteurs et de comédiens algériens et étrangers. À l’exemple d’Alexandre Desane, on retrouve aussi Gérard Dubouche, Omar Boulakirba , Amal Kateb, Abdelkader Affak…

Pour rappel, le film a été projeté en février 2024 dans la section Forum de la Berlinale 2024, le festival international du film de Berlin. De plus, « Dr Frantz Fanon » a déjà décroché le prix du jury lors du précédent festival du film méditerranéen d’Annaba.

