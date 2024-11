« Dr. Frantz Fanon » débarque en Algérie : sortie nationale au cinéma le 29/11/2024

Ce 29 novembre 2024, le cinéma algérien accueillera une œuvre magistrale, le film « Dr. Frantz Fanon », coproduit par Atlas Film Production et CADC, et réalisé par Abdenour Zahzah, débarque enfin en Algérie.

Ce long-métrage en noir et blanc d’une durée de 90 minutes plongera les spectateurs au cœur de l’Algérie colonisée des années 1950 en retraçant les années marquantes du célèbre psychiatre et militant anticolonialiste Frantz Fanon. Ainsi que son rôle en tant que médecin-chef dans l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, où il mit en pratique ses théories révolutionnaires de psychothérapie institutionnelle.

Le film « Dr. Frantz Fanon » sera projeté dans différentes salles de cinéma à Alger, Oran, et Constantine, demain, le 29 novembre 2024. Un rendez-vous cinématographique à ne pas manquer !

Revivez l’histoire de Frantz Fanon en salles de cinéma algériennes à partir du 29 novembre

Sélectionné dans plusieurs événements cinématographiques prestigieux cette année. Dont le Forum de la Berlinale, le CPH:DOX de Copenhague, ou encore le Moscow Film Festival. Le film « Dr. Frantz Fanon » a déjà marqué les esprits sur la scène internationale, avant sa diffusion en Algérie.

De plus, il a décroché le Prix du Public au Festival du Cinéma Arabe et Méditerranéen de Catalogne 2024. Ainsi, la tournée se poursuivra avec des avant-premières américaines à New York (Museum of Moving Image) et Columbia University, avant d’atteindre Londres et Barcelone.

En Algérie, le long-métrage « Dr. Frantz Fanon » sera projeté dans plusieurs villes du pays, notamment :

Alger : selle Ibn Zeydoun (Riardh Elfeth), Cinéma Cosmos (Riardh Elfeth), salle Ibn Khaldoun (Alger Centre), Multiplex TMV Cinéma (Garden City Cheraga) ;

: selle Ibn Zeydoun (Riardh Elfeth), Cinéma Cosmos (Riardh Elfeth), salle Ibn Khaldoun (Alger Centre), Multiplex TMV Cinéma (Garden City Cheraga) ; Oran : Multiplexe CineGold (Centre commercial Es-Sania), Complexe Cinéma AZ Grand Cine (Centre Comercial AZ Grand Mall) ;

: Multiplexe CineGold (Centre commercial Es-Sania), Complexe Cinéma AZ Grand Cine (Centre Comercial AZ Grand Mall) ; Constantine : Salle Ahmed Bey (Zénith de Constantine) ;

De plus, le tarif d’entrée est fixé à 600 Da, un prix à la portée de tous. Offrant ainsi une expérience cinématographique immersive et unique, accessible à tous les cinéphiles.

« Dr. Frantz Fanon » : une intrigue poignante et un casting de talent à découvrir

« Dr. Frantz Fanon » marque un jalon important dans le cinéma algérien contemporain. À travers ce film, le réalisateur, Abdenour Zahzah, décrit Fanon comme une mémoire « vivante ». Mettant en lumière une période cruciale de sa vie, entre 1953 et 1956.

De plus, cette œuvre promet un véritable voyage introspectif dans les méandres de l’humanité, offrant ainsi une leçon d’histoire. En effet, l’intrigue suit non seulement l’engagement de Frantz Fanon dans le domaine de la psychiatrie, mais également dans la lutte contre le racisme ainsi que l’aliénation mentale et sociale causée par le colonialisme.

Outre la richesse de l’intrigue, le casting n’est pas en reste dans « Dr. Frantz Fanon ». Le rôle principal est accordé à Alexandre Desane, un acteur français d’origine haïtienne, qui a livré une performance exceptionnelle. Incarnant avec finesse et profondeur la complexité de ce personnage historique.

À ses côtés, d’autres acteurs talentueux viennent enrichir avec brio cette œuvre poignante, notamment Chahrazed Kracheni, Amal Kateb, Gérard Dubouche et Omar Boulakirba.

En somme, « Dr. Frantz Fanon » est un film incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la pensée de cet intellectuel révolutionnaire. Les cinéphiles peuvent découvrir cette œuvre dès demain sur les écrans de différentes salles de cinéma algériennes.