Dr Fourar dévoile le taux de vaccination Covid-19 en Algérie

Le ministère de la Santé a mis en place des espaces de vaccination de proximité pour faciliter la vaccination des citoyens, néanmoins le taux de vaccination en Algérie est à 10% seulement.

L’Algérie figure dans la liste des pays qui enregistrent un énorme retard en matière de vaccination, l’urgence est d’autant plus pressante que l’Algérie risque de faire face à une troisième vague du virus plus virulente que les deux précédentes.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a révélé lors d’un point de presse animé par le ministre de la Santé en compagnie de cadres de son département que » « le taux atteint par l’opération de vaccination, à savoir 10% seulement, ne permet pas d’endiguer la propagation de la pandémie ».

L’objectif est de vacciner 80% de la population

Dans le mème contexte, Dr Fourar affirmé que la vaccination reste le seul moyen efficace contre le virus et les variants, appelant donc les citoyens à l’impératif de se faire vacciner le plus vite possible.

Selon le même responsable, » l’élargissement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à 80% de la population constitue « le seul moyen » de prévention contre la propagation Covid-19, et pour briser la chaîne de contamination et de faire face aux autres vagues ».

En outre, Fourar a tenu à rassurer les citoyens quant à « l’efficacité des vaccins contre le virus et ses variants notamment ceux qui devront apparaître dans le futur ».