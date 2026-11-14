Propriétaires algériens en France : votre logement peut gagner une classe au DPE en 2027

Le calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) évolue le 1er janvier 2027. Les logements chauffés à l’électricité pourraient gagner une classe, voire deux dans de rares cas, et certains sortir du statut de passoire énergétique. Qui est concerné, comment mettre à jour gratuitement son DPE et ce que cela change pour la location : les réponses.

DPE 2027 : qu’est-ce qui change le 1er janvier ?

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe chaque logement de A, très économe, à G, très énergivore. À partir du 1er janvier 2027, une valeur utilisée dans son calcul va changer pour l’électricité. Le facteur de conversion de l’électricité passera de 1,9 à 1,7, selon un arrêté du 19 août 2026.

Ce facteur permet de traduire l’électricité consommée dans le logement en énergie dite « primaire », celle qu’il a fallu produire pour la fournir. Plus il est élevé, plus la consommation électrique pèse lourd dans le calcul du DPE. En l’abaissant, la réforme réduit donc le poids de l’électricité dans le classement.

Concrètement, les logements qui utilisent beaucoup l’électricité devraient obtenir un meilleur résultat au DPE. Ce changement ne demande aucun travaux de la part des propriétaires. Il découle uniquement d’une nouvelle règle de calcul.

Quels logements peuvent gagner une ou deux classes au DPE ?

Tous les logements utilisent au moins un peu d’électricité, ne serait-ce que pour l’éclairage. Mais les plus concernés sont ceux qui l’utilisent aussi pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude. Pour ces logements, l’étiquette du DPE peut s’améliorer d’une classe.

Dans de rares cas, surtout pour les petits logements, le gain peut atteindre deux classes, selon le site officiel de l’administration française. Un studio chauffé à l’électricité classé G pourrait ainsi, par exemple, remonter en F, voire en E. Certains logements pourront donc sortir du statut de « passoire énergétique », réservé aux classes F et G.

L’amélioration ne sera toutefois pas systématique. Un logement chauffé au gaz ou au fioul, par exemple, verra peu de changement. Bonne nouvelle en revanche : aucun logement ne verra son étiquette dégradée à cause de cette réforme.

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Comment mettre à jour gratuitement son DPE ?

Les DPE réalisés à partir du 1er janvier 2027 tiendront automatiquement compte du nouveau calcul. Les diagnostics déjà réalisés restent, eux, valables pendant dix ans. Leur propriétaire n’a donc aucune obligation de refaire un DPE.

Si le nouveau calcul permet d’améliorer la classe du logement, le propriétaire pourra mettre à jour son DPE gratuitement, sans nouvelle visite du diagnostiqueur. Il lui suffira d’entrer le numéro de son DPE, composé de 13 caractères et inscrit en haut à droite de la première page, sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe, l’agence française de la transition écologique. Il pourra alors télécharger une attestation officielle de sa nouvelle étiquette.

Cette attestation remplace l’étiquette de l’ancien diagnostic pour une vente ou une location. Elle doit être conservée avec le DPE d’origine, dont elle garde la même durée de validité. Elle ne prolonge donc pas un DPE arrivé à expiration.

Pour les propriétaires installés en Algérie ou ailleurs à l’étranger, cette démarche en ligne est particulièrement pratique. Elle évite de faire revenir un diagnostiqueur dans le logement. La nouvelle attestation pourra ensuite être transmise au locataire, à l’agence ou au notaire.

Location : ce que le nouveau DPE change pour les propriétaires

La classe du DPE a des conséquences directes sur la location. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G en France métropolitaine ne peuvent plus être proposés à la location. Cette interdiction s’étendra aux logements classés F le 1er janvier 2028, puis aux logements classés E le 1er janvier 2034.

Pour un propriétaire dont le logement est classé G ou F, le nouveau calcul peut donc tout changer. Un logement chauffé à l’électricité qui gagne une classe pourrait redevenir louable, ou le rester après 2028. Il vaut la peine de vérifier rapidement si son logement est concerné.

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Attention toutefois : la réforme ne met pas fin aux restrictions sur les passoires énergétiques. Les logements qui restent classés G, ou F à partir de 2028, ne pourront toujours pas être mis en location. Pour eux, des travaux de rénovation énergétique resteront nécessaires.

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Vente d’un logement : un meilleur DPE peut-il augmenter sa valeur ?

Le DPE figure obligatoirement dans les annonces de vente et de location. Une meilleure étiquette peut donc rendre un logement plus attractif pour les acheteurs. Les logements classés F ou G se vendent souvent plus difficilement, en raison des travaux à prévoir.

Pour les Algériens qui envisagent de vendre un bien en France, la mise à jour du DPE peut donc être utile avant de publier l’annonce. Elle concerne aussi les héritiers qui doivent gérer un logement familial, comme l’expliquait notre article sur la succession d’un parent algérien en France. Chaque situation reste toutefois particulière, selon l’état du logement et le marché local.

DPE 2027 : les questions fréquentes

Mon logement va-t-il automatiquement changer de classe en 2027 ?

Non, l’amélioration n’est pas automatique. Elle concerne surtout les logements qui utilisent l’électricité pour le chauffage, la climatisation ou l’eau chaude.

Faut-il refaire son DPE en 2027 ?

Non, les DPE déjà réalisés restent valables dix ans. Si le nouveau calcul améliore la classe du logement, il suffit de télécharger gratuitement une attestation sur le site de l’Ademe, avec le numéro du DPE.

Mon logement peut-il perdre une classe avec le nouveau calcul ?

Non, aucun logement ne verra son étiquette dégradée à cause de cette réforme.

Le nouveau DPE permet-il de louer un logement classé G ?

Seulement s’il change de classe grâce au nouveau calcul. Un logement qui reste classé G ne peut toujours pas être proposé à la location en France métropolitaine.