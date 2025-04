Double miracle en Algérie : Des jumelles épousent des jumeaux et deviennent parents le même jour !

La commune de Bordj El Bahri à Alger vient d’être le théâtre d’un phénomène aussi rare qu’émouvant, mêlant destin, science et une touche de magie familiale. Deux sœurs jumelles ont uni leurs destinées à deux frères jumeaux, et le conte ne s’arrête pas là : la nature, dans une synchronicité déconcertante, a orchestré une double grossesse simultanée, aboutissant à deux naissances le même jour !

L’histoire, digne d’un scénario de film, repose sur une série de hasards statistiquement improbables. Pour que cet événement se produise, il fallait réunir plusieurs conditions : des mères jumelles, des pères eux aussi jumeaux, une conception synchronisée et un accouchement simultané !

Le Dr Chalabi, qui a suivi les deux grossesses, n’a pas caché son émerveillement : « C’est un cas d’une extrême rareté. Les deux mères sont des jumelles identiques, les pères aussi, et en plus, elles ont conçu le même jour et accouché à la même date ! Les probabilités sont infimes. »

Des cousins, génétiquement, « frères »… Quand la génétique brouille les pistes et révèle un lien surprenant !

Au-delà de l’anecdote, ce cas soulève un fascinant mystère scientifique. En effet, les deux nouveau-nés, bien qu’issus de couples distincts, partagent une similarité génétique inhabituelle.

Comme l’expliquent les généticiens, lorsque deux vrais jumeaux (homozygotes) ont des enfants avec deux vraies jumelles, leurs descendants partagent environ 50 % de leur ADN – soit l’équivalent d’une fratrie classique. Ainsi, ces bébés, bien que cousins, sont génétiquement aussi proches que des frères !

Cette particularité biologique fait de ces jeunes cousins un cas véritablement unique, tissant des liens familiaux d’une complexité et d’une intensité hors du commun.

La nouvelle a rapidement suscité l’enthousiasme des internautes. La vidéo des deux bébés, se ressemblant à s’y méprendre, a fait le tour des réseaux sociaux, accompagnées de messages de félicitations et d’émerveillement.

De notre côté, nous ne pouvons qu’adresser nos vœux les plus chaleureux à ces deux jeunes familles et souhaiter une vie remplie de joie, de santé et de complicité à ces adorables « cousins-frères » qui incarnent, dès leur naissance, un lien familial exceptionnel.

Cette histoire marquera sans aucun doute l’histoire de Bordj El Bahri et restera gravée dans les annales des événements les plus extraordinaires de notre pays.

