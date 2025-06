Double miracle à Tizi-Ouzou : Des jumeaux, trop pressés, naissent dans les bras des pompiers

Les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils arborent des combinaisons ignifugées et des sirènes bleues. Hier après-midi, les sapeurs-pompiers de Boghni (Tizi-ouzou) ont vécu une aventure hors du commun : aider une mère à donner naissance à des jumeaux… dans leur ambulance ! Une histoire qui réchauffe le cœur et rappelle que la Protection Civile est bien plus qu’une brigade anti-feux.

Tout commence à 14h58, lorsque l’unité secondaire de Boghni reçoit un appel urgent : une femme, en plein travail, a besoin d’assistance dans le quartier Azougar. Sur place, les secouristes découvrent une scène aussi pressante qu’imprévue : le premier bébé est déjà né, mais le deuxième, lui, se fait désirer.

La maman, en pleine souffrance, ne peut pas attendre. Ni une, ni deux, l’équipe médicale improvise une salle d’accouchement mobile à l’arrière de l’ambulance. Et contre toute attente, l’intervention se termine en beauté : deux cris de nouveau-nés, une maman soulagée, et des sauveteurs aux anges.

Direction la maternité la plus proche, où la famille élargie – désormais composée de deux petits bouts de chou supplémentaires – est prise en charge. Selon nos sources, maman et bébés se portent à merveille.

L’info, relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué une avalanche de réactions émues. « Longue vie aux jumeaux ! », « Bravo aux sauveurs ! », peut-on lire sous les publications. Et pour cause : ce genre de mission, aussi inédite soit-elle, résume bien le quotidien de ces hommes et femmes toujours prêts à sauver des vies… y compris à la dernière seconde.

Pompiers algériens : Des héros aux mille et une missions

Qu’il s’agisse de sauver des vies ou de répondre à l’appel du plus insolite des dilemmes, les sapeurs-pompiers algériens ne reculent devant rien. Preuve en est avec cette intervention pour le moins surprenante survenue à Djamaa (El M’Ghair), où les hommes de la Protection civile ont dû user de patience et de sang-froid pour extraire… un serpent logé dans un climatiseur !

L’incident, aussi improbable qu’anxiogène, s’est produit en fin de journée. À 18h58, les pompiers sont intervenus pour libérer un reptile d’environ 70 centimètres qui avait choisi, contre toute attente, de faire de l’unité intérieure d’un climatiseur son refuge.

Qu’ils viennent en aide à une mère donnant naissance dans une ambulance, qu’ils affrontent les flammes dévorantes de l’été, ou qu’ils jouent les délogeurs de serpents malencontreux, ces hommes et femmes incarnent une polyvalence aussi impressionnante qu’émouvante. Leur devise ? Agir. Toujours. Peu importe l’heure, peu importe le défi.

Alors que notre pays entre dans une saison estivale redoutée pour ses incendies, cet épisode rappelle une évidence : la Protection civile est bien plus qu’une force d’intervention. C’est un rempart contre l’imprévu, une main tendue dans la panique, un souffle d’espoir quand le chaos frappe à la porte.

Aujourd’hui, à Boghni, on célèbre la vie – deux petites âmes venues au monde sous les gyrophares. À El M’Ghair, on sourit encore de ce sauvetage hors norme. Et partout en Algérie, on se dit que ces “soldats” du quotidien méritent plus que des remerciements : une reconnaissance à la hauteur de leur dévouement.

Alors, la prochaine fois que vous croiserez leur ambulance filant dans la nuit, souvenez-vous : derrière ces sirènes, il y a des héros… des vrais !