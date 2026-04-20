Double meurtre par incendie à Londres : un Algérien extradé de France devant la justice

Accusé d’un double meurtre par incendie volontaire en 2024, Fouad B. de nationalité algérienne, a été présenté à la justice londonienne suite à son extradition depuis la France. Le jeune homme de 25 ans est suspecté d’avoir causé la mort de deux compatriotes lors d’un sinistre déclenché dans le quartier de Walthamstow.

Après avoir été extradé de France, l’Algérien Fouad B., âgé de 25 ans, a été remis aux autorités britanniques. Il est suspecté d’être à l’origine de l’incendie criminel qui a coûté la vie à Mohammed Dj. et Faouzi B., respectivement âgés de 24 et 35 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un différend lié à un téléphone portable serait à l’origine de l’incendie criminel.

Un Algérien comparaît devant la justice britannique pour des homicides liés à un incendie

D’après les témoignages entendus à l’audience, les occupants de la résidence multi-logements de Forest Road ont sauté par les fenêtres du premier étage pour échapper aux flammes, quelques instants avant que le bâtiment ne soit entièrement la proie du feu.

Selon l’accusation portée par Joel Smith KC, les deux hommes ont été retrouvés sans vie à l’intérieur : l’un au niveau du salon, juste devant le patio, et l’autre à l’étage, près d’une fenêtre de chambre. Par ailleurs, le procureur a précisé le bilan du drame : deux morts par asphyxie suite à l’inhalation de fumée, un blessé atteint d’un pneumothorax partiel et un dernier hospitalisé pour des brûlures cutanées.

Une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur place, d’après les informations communiquées précédemment par les services de secours de Londres.

« Un incendie délibérément déclenché »

Les conclusions de l’enquête, présentées à l’audience, écartent l’accident : le feu a été allumé de manière délibérée dans le salon à l’aide d’une flamme nue. Les pistes d’un court-circuit ou d’un mégot de cigarette mal éteint ont été formellement exclues.

Après les faits, Fouad B., alors sans domicile fixe, aurait pris la fuite vers la France. C’est là qu’il a été interpellé avant d’être extradé vers le Royaume-Uni pour répondre de ses actes.

Le dossier d’accusation ne se limite pas aux deux meurtres : il inclut les chefs d’inculpation d’homicide involontaire, d’incendie volontaire aggravé par le risque pour autrui, ainsi que de violences volontaires ayant entraîné des blessures graves sur une autre personne présente.

Assisté par un interprète dans le box des accusés, Fouad B. s’est limité à confirmer son identité. La juge chargée de son affaire a prononcé son placement en détention provisoire, fixant l’ouverture de son procès, prévu pour durer trois semaines, en janvier 2027.

À LIRE AUSSI :

🟢 Vol d’une montre à 1 million de dollars à Paris : 4 hommes condamnés, dont des Algériens



🟢 Tirs en l’air et menaces de “mort en martyr”: un Algérien arrêté en France après des vidéos inquiétantes