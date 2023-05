Double-échec de l’EN U17 : « on n’a pas fait de piston », Remmane

Lors de la conférence de presse d’après-match face au Maroc, le sélectionneur national U17 Arezki Remmane revient sur le double-échec de sa bande. Cette dernière a été éliminée de la CAN mais aussi de la Coupe du Monde U17 après sa lourde défaite face aux Lionceaux de l’Atlas.

Comme tout le monde le sait, La sélection nationale U17 a été éliminée du ¼ de finale de la CAN qui se déroule en Algérie. En effet, elle s’est inclinée face au Maroc sur un score sans appel de trois buts à zéro au stade Hamlaoui, à Constantine. Pis encore, sa sortie précoce de la compétition continentale l’a officiellement éliminée de la Coupe du Monde U17.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national Arezki Remmane revient sur ce double-échec. « Je suis vraiment déçu, notamment pour le merveilleux public qui est venu nous soutenir. Des erreurs à ce niveau coutent très cher vraiment (…) Je tiens à féliciter le Maroc pour sa qualification ». Dira-t-il d’emblée.

Remmane a saisit l’occasion pour défendre ses choix. A cet effet, il affirme qu’il a retenu les meilleurs algériens, évoluant en Algérie et à l’étranger, pour la CAN U17. « Ce que les gens doivent savoir, c’est qu’on a retenu les meilleurs joueurs pour la CAN U17. On n’a en aucun cas fait de piston. Maintenant, on doit tirer les enseignements de ce double-échec. Il y a des nations qui ont beaucoup avancé en matière de formation, c’est ce qu’on a vu lors du tournoi. Les gens doivent aussi savoir qu’on a consentis des efforts pour atteindre nos objectifs. Hélas, ça n’a pas marché ». A-t-il ajouté.

Quel avenir pour Remmane ?

Après le double-échec de la sélection nationale U17, on commence d’ores et déjà à spéculer l’avenir d’Arezki Remmane. Ce dernier, répondra : « Mon avenir ? Seul Dieu le sait. Pour le moment, je suis toujours en poste, en attendant de savoir ce que le destin me réserve ».

Et d’ajouter : « Je n’ai ménagé aucun efforts depuis ma nomination à la tête de la sélection nationale U17. J’ai travaillé de tout cœur, maintenant c’est la FAF et la DTN de trancher sur mon avenir ». Apparemment, le match face au Maroc aurait été le dernier de Remmane à la tête des jeunes Fennecs. On en saura davantage dans les jours à venir…