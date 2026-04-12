Double assassinat près de Marseille : perpétuité requise contre des chefs présumés de la DZ Mafia

À Aix-en-Provence, de lourdes sanctions ont été réclamées contre deux figures de proue présumées de la DZ Mafia. Pour ce double assassinat remontant à 2019, l’accusation a requis la perpétuité (22 ans de sûreté) contre Gabriel Ory et 18 ans de réclusion contre Amine Oualane. Les faits reprochés précèdent toutefois la formation officielle de leur organisation criminelle.

Le 30 août 2019, bien avant l’émergence du clan DZ Mafia, une macabre découverte est faite dans un hôtel Formule 1 près de Marseille. Une employée y retrouve les corps de deux hommes abattus. Parmi eux, Farid Tir, 29 ans, dont le passé judiciaire oriente immédiatement l’enquête vers un règlement de comptes lié au narcotrafic. Son compagnon d’infortune, Mohamed Benjaghlouli, semble quant à lui avoir été tué simplement parce qu’il se trouvait au mauvais endroit.

Débuté le 23 mars, le procès a accumulé un retard de plusieurs jours, perturbé par de nombreux incidents survenus au cours de l’audience.

🟢 À LIRE AUSSI : Le plus gros coup de filet jamais mené contre la DZ Mafia : plus de 40 suspects arrêtés en France

De longues peines de prison requises contre deux chefs présumés de la DZ Mafia

Ce dimanche 12 avril, de lourdes réquisitions ont été prononcées à l’encontre de deux dirigeants présumés de la DZ Mafia. Le parquet a réclamé la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour Gabriel Ory, tandis qu’une peine de 18 ans de prison a été requise contre Amine Oualane. Tous deux sont poursuivis pour leur complicité dans l’organisation de ce double assassinat perpétré en 2019.

L’accusation n’a pas non plus épargné les donneurs d’ordres : la perpétuité a été réclamée pour Karim Harrat et Walid Bara, ce dernier faisant également l’objet d’un mandat d’arrêt puisqu’il est toujours en fuite. Concernant les exécutants, l’avocate générale a requis 30 ans de réclusion contre le tireur présumé, Zaineddine Ahamada, ainsi que contre son complice, Adrien Faure, soupçonné d’avoir facilité l’accès à la chambre et fourni l’arme du crime.

Au terme de trois heures de réquisitoire, l’avocate générale a exhorté la cour à traiter les accusés comme de simples citoyens face à la loi. Bien que ces détenus soient placés sous haute surveillance et que cinq d’entre eux possèdent un lourd passé criminel — étant impliqués dans divers meurtres liés au trafic de drogue — elle a martelé qu’ils demeurent des « justiciables comme les autres ».

Nombreux incidents

Le verdict pour ce double assassinat commis en 2019, sur fond de narco-banditisme marseillais, est attendu dans la nuit de ce dimanche à lundi.

Amine Oualane, alias « Mamine », est jugé pour association de malfaiteurs. L’accusation le soupçonne d’avoir, depuis sa cellule, organisé la mise en relation fatale entre la victime et le commando de tueurs. Malgré des écoutes téléphoniques et des témoignages l’impliquant — dont celui de l’influenceuse Maeva Ghennam — l’accusé nie farouchement toute trahison, affirmant qu’il n’est pas le commanditaire et qu’il se trouvait en détention au moment des faits.

La défense dénonce un dossier vide de preuves matérielles, tandis que l’accusé justifie les sommes d’argent évoquées dans les sonorisations par des vols de montres de luxe plutôt que par le trafic de drogue. Ce procès constitue un coup majeur porté au sommet de la DZ Mafia, bien que les protagonistes attendent déjà d’autres jugements pour des crimes similaires prévus à l’automne.

🟢 À LIRE AUSSI : Un contrat à 120 000 € pour « éliminer » une directrice de prison en France : la DZ Mafia en cause