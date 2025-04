Douane : une grande somme d’argent en euro saisie après une fouille corporelle

Les agents des douanes de l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba ont réussi, mercredi, à déjouer une tentative de contrebande d’une importante somme en devises étrangères. Cette dernière est estimée à 23 000 euros, qui n’avait pas été déclarée conformément aux lois et réglementations en vigueur.

L’opération a eu lieu suite à une fouille corporelle minutieuse d’une passagère qui s’apprêtait à voyager vers Istanbul sur un vol international. La fouille a révélé la possession de la somme d’argent non déclarée, en violation flagrante de la législation et de la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

« Dans le cadre de ses missions de protection, l’administration des douanes algériennes a procédé à une importante saisie à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba d’une somme non déclarée de 23 000 euros. La découverte a été faite lors d’une fouille corporelle minutieuse d’une passagère qui s’apprêtait à embarquer sur un vol international à destination d’Istanbul. Cette intervention démontre une fois de plus l’engagement des douanes algériennes dans leur mission de protection des intérêts économiques du pays et de lutte contre les transferts illégaux de devises », a annoncé la douane algérienne ce matin dans un communiqué sur sa page facebook officielle.

Cette opération, menée par les agents de l’inspection principale du contrôle des voyageurs relevant des services de l’inspection des divisions des douanes d’Annaba, s’inscrit dans le cadre des efforts des douanes algériennes pour Lutter contre la criminalité transfrontalière, renforcer leur rôle dans la protection de l’économie nationale et assurer la sécurité des citoyens.

Un commandant d’Air Algérie arrêté avec 105.000€ en liquide à l’aéroport d’Alger

Le 13 décembre dernier, un commandant de bord d’Air Algérie a été appréhendé à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene alors qu’il transportait 105.000 euros en espèces dans ses bagages.

Le pilote, qui devait assurer une liaison entre Alger et l’Espagne, a été pris en flagrant délit par les autorités aéroportuaires. Suite à cette découverte, les douaniers ont immédiatement procédé à la saisie de la somme transportée illégalement.

L’affaire a rapidement été portée devant la justice. Le commandant de bord a été présenté à un juge d’instruction qui l’a placé sous contrôle judiciaire. Il fait désormais face à de graves accusations : Blanchiment d’argent, contrebande ainsi que la violation de la réglementation sur les changes.

Cette arrestation souligne l’importance des contrôles douaniers dans la lutte contre le trafic de devises et démontre qu’aucun statut professionnel ne met à l’abri des poursuites judiciaires.