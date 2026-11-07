Retour d’Algérie : dattes, miel, fromage, cigarettes, ce que la douane française autorise

Dattes, miel, smen, cigarettes, cadeaux de la famille : au retour d’Algérie, les valises se remplissent vite. La douane française fixe pourtant des limites strictes, et certains produits sont totalement interdits. Voici ce que l’on peut rapporter sans risque, et ce qu’il vaut mieux laisser au bled.

Retour d’Algérie : la franchise de 430 euros par voyageur

Au retour d’un pays hors de l’Union européenne comme l’Algérie, chaque voyageur bénéficie d’une franchise douanière. En avion ou en bateau, elle atteint 430 euros par personne de 15 ans ou plus. Elle tombe à 300 euros en voiture ou en train, et à 150 euros pour les moins de 15 ans.

En dessous de ces montants, le voyageur n’a ni déclaration à faire, ni droits à payer. Attention : la franchise ne se cumule pas entre membres d’une famille pour un seul objet. Une famille de quatre personnes ne peut pas faire entrer sans taxe un objet de 1 720 euros, même si cela correspond à quatre fois 430 euros.

Cigarettes et alcool : les quantités autorisées

Le tabac et l’alcool obéissent à des limites en quantité, réservées aux voyageurs de 17 ans et plus. On peut ainsi rapporter 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares ou 250 grammes de tabac à fumer. Ces limites ne se cumulent pas : il faut choisir l’une de ces catégories, ou un assortiment proportionnel.

Pour l’alcool, la limite atteint 1 litre de boisson de plus de 22 degrés ou 2 litres de moins de 22 degrés. S’y ajoutent 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière. Au-delà, il faut déclarer la marchandise et payer les droits.

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Viande, fromage, smen : les produits interdits

La viande, le lait et tous les produits à base de viande ou de lait sont totalement interdits à l’entrée dans l’Union européenne depuis un pays tiers. Le khliî, le fromage, le lben ou le smen, qui est un beurre, ne peuvent donc pas entrer dans les valises. Cette interdiction vise à éviter l’introduction de maladies animales.

Elle prend un relief particulier cette année : l’Algérie a signalé des foyers de fièvre aphteuse dans l’est du pays, et a même suspendu ses importations de bovins. La douane saisit et détruit systématiquement les produits interdits. Les gâteaux secs traditionnels, comme le makrout, la ghribia ou la baklawa, restent en revanche autorisés : la réglementation européenne dispense les pâtisseries et biscuits qui se conservent à température ambiante et ne contiennent pas de viande, même avec du beurre ou du lait.

Certains produits d’origine animale restent aussi autorisés, en quantité limitée. On peut ainsi rapporter jusqu’à 2 kg de miel et jusqu’à 20 kg de poisson, frais ou séché. Ces produits doivent être déclarés et présentés à la douane à l’arrivée, tout comme les animaux de compagnie, soumis à des règles strictes détaillées dans notre article sur le retour d’Algérie avec son chien ou son chat.

Dattes, fruits, légumes : la règle du certificat phytosanitaire

Les fruits, légumes, plantes et graines rapportés d’un pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire, quelle que soit la quantité. En pratique, un voyageur ne dispose presque jamais de ce document. Les oranges, figues fraîches, olives ou plants rapportés d’Algérie risquent donc la saisie.

Il existe toutefois cinq exceptions : les bananes, les ananas, les noix de coco, le durian et les dattes. Les dattes, produit phare de l’Algérie, peuvent donc entrer sans certificat et sans limite de quantité. L’huile d’olive, produit transformé, n’est pas non plus soumise au certificat phytosanitaire : comme les dattes, elle reste comprise dans la franchise en valeur de 430 euros.

La réglementation ne cite pas explicitement les épices séchées ou moulues, comme le cumin, le ras el hanout ou le piment. Avant le départ, mieux vaut interroger Info Douane Service au 0 800 94 40 40 (appel gratuit), qui répond aussi par écrit. En cas de doute à l’arrivée, il faut les déclarer à la douane.

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Argent liquide : déclaration obligatoire dès 10 000 euros

Un voyageur qui transporte 10 000 euros ou plus, en espèces ou en valeurs, doit le déclarer à la douane. La règle s’applique à l’aller comme au retour, quelle que soit la devise, dinars compris. La déclaration peut se faire en ligne, sur le service DALIA, jusqu’à 30 jours avant le départ, mais une carte Visa ou Mastercard permet aussi de limiter les espèces transportées.

Cette obligation concerne aussi l’or et les chèques au porteur. Du côté algérien, des règles s’appliquent aussi à la sortie des devises et des bijoux. Notre article sur les règles de la douane algérienne pour les voyageurs les détaille.

Contrefaçons : interdites, même pour un usage personnel

Les contrefaçons sont totalement interdites, même en petite quantité et pour un usage personnel. Un faux sac de marque, une fausse paire de baskets ou une fausse montre peuvent être saisis. Le voyageur s’expose aussi à une amende douanière.

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Les drogues et les espèces animales ou végétales protégées sont également interdites. Mieux vaut donc vérifier ses achats avant de les mettre dans la valise. En cas de doute, il faut emprunter le couloir rouge et déclarer la marchandise.

Questions fréquentes sur la douane au retour d’Algérie

Peut-on rapporter des dattes d’Algérie en France ?

Oui, les dattes entrent sans certificat phytosanitaire et sans limite de quantité. Elles restent toutefois comprises dans la franchise en valeur de 430 euros.

Peut-on rapporter du miel d’Algérie ?

Oui, jusqu’à 2 kg par voyageur, pour sa consommation personnelle. Il faut le déclarer et le présenter à la douane à l’arrivée.

Peut-on ramener du fromage ou du smen d’Algérie ?

Non, la viande, le lait et les produits laitiers, beurre compris, sont interdits à l’entrée dans l’Union européenne depuis l’Algérie. Ils sont saisis et détruits.

Peut-on rapporter des gâteaux traditionnels d’Algérie ?

Oui, s’il s’agit de gâteaux secs qui se conservent à température ambiante et ne contiennent pas de viande, comme le makrout ou la baklawa. Les gâteaux à la crème sont en revanche interdits.

Combien de cigarettes peut-on rapporter d’Algérie ?

200 cigarettes, soit une cartouche, pour un voyageur de 17 ans ou plus. Les moins de 17 ans ne bénéficient d’aucune franchise pour le tabac.

À partir de quel montant faut-il déclarer son argent liquide ?

Dès 10 000 euros, en espèces ou en valeurs, quelle que soit la devise. La déclaration peut se faire en ligne sur DALIA.

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