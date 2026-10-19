Importation de voitures : la Douane fait le point après les rumeurs

Un document présenté comme officiel, frappé du logo de l’administration douanière et décrivant de prétendues conditions d’entrée de voitures sur le territoire, a envahi les fils d’actualité ces dernières heures.

La Direction générale des douanes (DGD) y a répondu par un démenti sans nuance : ce texte ne vient pas de ses bureaux et n’a reçu aucune validation de sa part. L’institution évoque une usurpation pure et simple de son identité visuelle.

Le faux document évoquait notamment la falsification de pièces douanières permettant d’accéder aux avantages réservés à l’importation de véhicules d’occasion. Une affirmation que les services douaniers qualifient de totalement infondée.

La Douane dément tout lien avec le document sur l’importation de véhicules

Dans sa mise au point, l’administration affirme que le fichier partagé en ligne lui a été attribué « de manière frauduleuse ». Elle réfute aussi bien l’origine du document que les informations qu’il contient. Aucun de ses services n’a rédigé, signé ou approuvé ce texte.

Le détournement du logo officiel constitue le point le plus grave selon la DGD. En reproduisant les codes graphiques de l’institution, les auteurs cherchaient à donner une apparence de légitimité à des données inventées. L’objectif, estime la Douane, était clairement de tromper l’opinion.

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Un dossier automobile devenu terrain favori des fausses informations

Le secteur automobile concentre aujourd’hui une attention publique considérable, ce qui en fait une cible de choix pour les manipulateurs. Chaque rumeur sur les règles d’entrée de véhicules se propage à une vitesse fulgurante.

Les institutions se retrouvent régulièrement contraintes de rectifier. Au printemps, le ministère de l’Intérieur avait lui aussi démenti une correspondance fabriquée annonçant de nouvelles mesures sur les voitures d’occasion, document qui prétendait émaner du ministre lui-même.

Vigilance et sources officielles : le message des Douanes aux citoyens

La DGD invite les particuliers comme les opérateurs économiques à redoubler de prudence. Avant de relayer un texte, il faut en vérifier la provenance. Un document sans origine identifiable doit être considéré comme suspect.

L’institution rappelle que ses annonces passent exclusivement par ses supports maison : son site web et ses comptes certifiés sur Facebook, X et LinkedIn. Tout ce qui circule en dehors de ces canaux n’engage pas l’administration douanière.

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Les conséquences concrètes des rumeurs sur l’importation de véhicules

Une fausse information sur l’importation de véhicules ne se limite pas à une confusion passagère. Elle pousse certains à engager des démarches inutiles, à verser de l’argent ou à signer des engagements sur la base de règles qui n’existent pas.

En réaffirmant la primauté de ses canaux institutionnels, la Douane algérienne cherche à couper court à ce cycle. Le message tient en une ligne : ce qui n’est pas publié officiellement n’existe pas.