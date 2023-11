Douane algérienne : saisie de plus de 768 000 euros depuis début 2023

Les éléments de la douane en Algérie ont dévoilé des chiffres hallucinants, révélant des diverses opérations de saisie, menées au niveau des ports et aéroports algériens. Et ce, malgré les efforts de la douane en matière de sensibilisation de ces personnes.

Dans un communiqué de la douane, cité par Echorouk, les services de la douane ont procédé à près de 5000 opérations, pendant la période allant de 1ᵉʳ janvier jusqu’au 30 septembre 2023.

Les chiffres hallucinants des saisies de la douane en Algérie

Ces opérations ont permis de maitre la main sur un ensemble de marchandises dont la valeur totale atteint les 4.546 milliards de dinars, engendrant un total de 37.192 milliards de dinars d’amendes. Selon le même communiqué, le nombre de personnes impliquées dans ces affaires atteint les 5157 personnes.

Par ailleurs, concernant les infractions liées à la législation et réglementation relatives aux mouvements de capitaux depuis et vers le territoire national, les éléments ont procédé à la saisie, pendant les neuf premiers mois de 2023, de près de 4 kg de l’or, 6 kg d’argent.

En ce qui est des capitaux, les éléments de la douane ont mis la main sur 868 000 dinars algériens, mais aussi sur 768 217 euros, 158 500 dollars et 43 000 dinars tunisiens, en plus de plusieurs autres devises étrangères. Cette liste s’élargit aussi avec 249 000 euros et 30 000 dollars saisis en faux billets.

Dans le volet des marchandises objets d’opérations illégales, la douane algérienne a saisi pendant la même période environ 636 000 litres de carburants, plus de 348 000 unités de pétards, 265 véhicules, 950 animaux vivants, ainsi qu’une importante quantité de médicaments, de produits cosmétiques, pièces de rechanges, téléphones portables et matériels informatiques.

