Douane algérienne : quelle est la somme en devises autorisée en voyage ?

L’été est la saison où les voyages touchent à leurs record. En effet, les membres de la diaspora préfèrent cette période pour rendre visite à leurs familles installées sur le territoire national. Cependant, par souci d’ignorance, certains de ces voyageurs commettent des défis relatifs au transport de devises depuis et vers l’Algérie.

Le transfert de devises depuis et vers l’Algérie est soumis à une réglementation que les éléments de la douane algérienne veillent à faire respecter au niveau des frontières. Mais aussi, des ports et des aéroports algériens. Sur son site officiel, la douane détails les différentes mesures à respecter. Et les seuls à ne pas dépasser quand il s’agit de transporter de devises lors de son voyage en Algérie.

Voyager en Algérie : quelle est la somme en devises à déclarer à la Douane ?

Il importe de préciser que les passagers qui voyagent en Algérie sont tenus de respecter un certain nombre de mesures administratives. Ces dernières sont détaillées sur le site officiel de la douane en Algérie. En effet, la douane rappelle que la déclaration de devises est obligatoire à l’entrée comme à la sortie de l’Algérie.

En d’autres termes, que le voyageur algérien, qu’il soit résident ou non, est tenu de déclarer toute somme égale ou supérieure à 1000 euros. Par ailleurs, dans le cas d’un montant en billet de banque ou en chèque voyage. La douane précise que le voyageur résident doit impérativement présenter un avis de débit bancaire si la somme dépasse les 1000 euros. En revanche, ce montant ne doit pas dépasser les 7 500 euros. Dans le cas d’un passager algérien non résident. Ce dernier est tenu de fournir un reçu bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la somme en devises.

Si la somme transportée par le voyageur résident dépasse les 7500 euros, ou l’équivalent en une autre devise. Le passager est tenu de fournir une autorisation de la banque d’Algérie. Par ailleurs, en ce qui concerne les voyageurs étrangers, ces derniers sont autorisés à transporter jusqu’à 5000 euros. Et ce, sans les déclarer au niveau de la douane.

