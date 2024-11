Douane algérienne : comment faire sa déclaration en ligne

Le passage en douane est souvent perçu comme une étape complexe pour les voyageurs en Algérie, en particulier pendant les périodes de forte affluence. Pour rendre ce processus plus rapide et plus simple, la Douane algérienne a lancé une plateforme numérique, ALCES, qui permet de réaliser certaines démarches en ligne.

La plateforme ALCES propose aux voyageurs plusieurs services, dont la déclaration des devises et la souscription au Titre de Passage Douanier (TPD). La déclaration de devises concerne les montants de 1.000 € ou plus, qui doivent être déclarés en vertu de la législation algérienne. Le TPD est, quant à lui, destiné aux voyageurs transitant avec leurs véhicules, leur permettant de simplifier leur passage aux frontières.

Comment accéder à la plateforme et s’inscrire ?

Pour effectuer ces démarches, les voyageurs doivent se rendre sur le site alces.douane.gov.dz et créer un compte. Une fois inscrits, ils pourront accéder aux services en ligne, comme la déclaration de devises et le TPD, facilitant ainsi leur passage en douane.

Quels sont les avantages de la déclaration en ligne pour les voyageurs ?

La déclaration en ligne permet aux voyageurs de préparer leurs formalités douanières avant leur arrivée aux points de contrôle, ce qui réduit les temps d’attente et fluidifie leur passage en douane. Cette option est particulièrement avantageuse pour les voyageurs chargés de bagages volumineux ou pour ceux voyageant avec un véhicule.

Pour éviter tout problème, il est recommandé de remplir attentivement chaque section de la déclaration en ligne, en vérifiant les informations saisies. La plateforme guide les utilisateurs tout au long du processus pour s’assurer que les documents et données sont complets et conformes aux exigences.

Grâce à ces services en ligne, les voyageurs peuvent désormais anticiper leurs démarches douanières et passer plus sereinement aux points de contrôle en Algérie.