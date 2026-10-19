Retour en Algérie : téléphones exemptés, or déclaré dès 1 000 €, les règles de la douane

Avant chaque retour au pays, la même question revient chez les Algériens de France. Combien de téléphones, de bijoux en or ou de cadeaux peut-on ramener sans payer de taxes ? Voici les règles fixées par les lois de finances et la Direction générale des douanes.

Douanes algériennes : quels achats sont exonérés jusqu’à 150 000 DA ?

Les voyageurs peuvent importer des marchandises destinées à leur usage personnel ou familial sans payer de droits ni de taxes. La loi de finances pour 2021 fixe cette franchise à 150 000 DA. Ce seuil figure à l’article 213 du code des douanes, et le site des Douanes algériennes le reprend.

Une page du site des Douanes, intitulée « Vous arrivez en Algérie », mentionne aussi un plafond de 50 000 DA. Dans la loi, ce montant correspond à la franchise des colis postaux et des envois express. Il a été fixé par la loi de finances complémentaire pour 2022.

Dans tous les cas, les objets ne doivent pas présenter de caractère commercial ou professionnel. La douane apprécie ce critère selon leur nature, leur quantité et leur valeur. Plusieurs articles neufs et identiques peuvent ainsi éveiller l’attention des agents.

Achats dépassant 150 000 DA : quand s’applique la taxe de 30 % ?

Au-delà de ce seuil, le voyageur peut dédouaner ses achats sans formalités de commerce extérieur ni de change. La loi de finances complémentaire 2022 prévoit cette dispense pour les biens neufs ou usagés, à usage personnel ou familial. Le dédouanement entraîne alors une taxation forfaitaire de 30 % de la valeur de la marchandise.

La DGD précise que l’importation doit rester occasionnelle, et ne pas concerner des voyageurs habitués. Ce taux de 30 % a par ailleurs remplacé un barème de quatre taux, de 70 % à 160 %. Ce barème avait été fixé par la loi de finances pour 2022, quelques mois plus tôt.

Le taux de 25 %, parfois cité, concerne en réalité le matériel destiné à une activité professionnelle. Il s’applique jusqu’à 100 000 DA, pour des biens qui ne sont pas destinés à la revente en l’état. Au-delà de ces seuils, les marchandises doivent passer par un régime douanier classique.

Le texte ne précise pas si la taxe porte sur la valeur totale des achats. Il ne dit pas non plus si elle vise seulement la partie qui dépasse la franchise. Renseignez-vous auprès des services des douanes avant le voyage, afin d’éviter toute confusion. Conserver les factures facilite aussi l’évaluation des marchandises.

A LIRE AUSSI : Voyager avec un enfant depuis l’Algérie : quand l’autorisation parentale est-elle obligatoire ?

Combien de téléphones et d’ordinateurs peut-on ramener en Algérie ?

Les téléphones portables et le matériel informatique bénéficient d’un régime favorable. La loi de finances complémentaire pour 2022 les exempte de la taxation forfaitaire. Cette exemption vaut lorsqu’ils sont destinés à un usage personnel ou familial. Un ordinateur portable ou un smartphone offert à un proche entre donc dans ce cadre.

La condition reste toutefois l’absence de caractère commercial. Plusieurs appareils neufs et identiques risquent ainsi d’être considérés comme une importation commerciale. Les agents apprécient ce critère selon la nature et la quantité des appareils.

Aucun texte officiel consulté ne fixe un nombre maximal d’appareils par voyageur. Les règles du type « un téléphone, un ordinateur » qui circulent en ligne relèvent de l’interprétation. Il est donc recommandé de ne transporter que des appareils clairement destinés à un usage personnel ou familial.

Bijoux en or : à partir de quel montant faut-il les déclarer ?

Les bijoux en or, en argent ou en platine entrent dans les objets de valeur. Depuis la loi de finances pour 2026, le voyageur doit les déclarer au-delà de 1 000 euros de valeur. Cette obligation vaut à l’entrée comme à la sortie du territoire.

Avec le cours actuel de l’or, ce seuil peut être atteint avec une quantité modeste de bijoux. La DGD rappelle aussi que l’importation et l’exportation des métaux et pierres précieux obéissent à des textes spécifiques. Nous détaillions ces règles dans notre guide sur ce que les voyageurs peuvent emporter.

Le volet fiscal des bijoux évolue aussi. Le projet de loi de finances 2027 prévoit une amnistie exceptionnelle sur les bijoux en or et en argent, que nous avons présentée en détail. Cette mesure ne modifie pas les règles de déclaration à la frontière.

Cigarettes, alcool et parfums : les quantités autorisées à la douane

Le tabac, l’alcool et le parfum font l’objet de tolérances, admises sans droits ni taxes. Chaque voyageur peut importer 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares ou 250 grammes de tabac. Il peut aussi rapporter deux litres de vin ou un litre de spiritueux.

Pour le parfum, la tolérance atteint 50 grammes, ou un quart de litre d’eau de toilette. Ces quantités figurent dans le dépliant « Effets et objets personnels » publié par la DGD. Les voyageurs peuvent en outre déclarer verbalement les marchandises qui les accompagnent.

A LIRE AUSSI : Ferries vers l’Algérie : GNV ouvre les réservations pour l’été 2027 avec -40 %

Objets personnels : les règles pour un séjour de six mois à l’étranger

Les voyageurs résidents qui partent séjourner à l’étranger peuvent exporter temporairement leurs objets personnels. Ils souscrivent une déclaration simplifiée, avec un engagement de réimportation, pour une durée maximale de six mois. Ce mécanisme évite de payer des droits au retour sur un appareil possédé avant le départ.

L’engagement peut être levé sans réimportation dans deux cas. C’est possible si l’objet est détruit ou perdu à la suite d’un accident ou d’un cas de force majeure. C’est aussi le cas si le voyageur s’installe légalement à l’étranger et devient non-résident.

À l’inverse, les Algériens non résidents peuvent importer temporairement des objets pendant six mois, sans prolongation possible. Lorsque la douane ne peut pas dédouaner immédiatement une marchandise, elle peut la placer en dépôt pendant un mois. À l’expiration de ce délai, l’administration des douanes vend les marchandises.

Voyager avec des euros : les seuils de déclaration en Algérie et en France

Les règles sur les devises complètent ce dispositif. Depuis le 1er janvier 2026, tout voyageur doit déclarer les sommes supérieures à 1 000 euros. L’obligation vaut à l’entrée comme à la sortie du territoire, quelle que soit la nationalité. Elle découle de l’article 129 de la loi de finances pour 2026.

Elle couvre les billets et les moyens de paiement au porteur, mais aussi les métaux et les pierres précieux. Selon la DGD, la déclaration se fait essentiellement par voie électronique, avant l’arrivée au bureau des douanes. Le formulaire n’est valable que pour un seul séjour.

À la sortie, le voyageur non résident doit présenter un reçu bancaire attestant le change des devises déclarées à son entrée. Les voyageurs peuvent exporter jusqu’à 7 500 euros en espèces par année civile, sous réserve de justificatifs bancaires. Les résidents peuvent aussi importer ou exporter jusqu’à 10 000 DA en billets algériens.

Le seuil de déclaration diffère côté français, où il s’élève à 10 000 euros. Nous avions comparé ces deux règles dans notre article sur l’argent à déclarer entre la France et l’Algérie. Les voyageurs ont intérêt à respecter les deux réglementations lors de leurs trajets.

Douane en Algérie : les principaux seuils à retenir avant de voyager

Objets personnels : franchise de 150 000 DA, fixée par la loi de finances pour 2021.

franchise de 150 000 DA, fixée par la loi de finances pour 2021. Au-delà : taxation forfaitaire de 30 % de la valeur, pour une importation occasionnelle.

taxation forfaitaire de 30 % de la valeur, pour une importation occasionnelle. Téléphones et matériel informatique : exemptés de la taxation forfaitaire s’ils sont à usage personnel ou familial.

exemptés de la taxation forfaitaire s’ils sont à usage personnel ou familial. Matériel professionnel : taxation forfaitaire de 25 %, jusqu’à 100 000 DA.

taxation forfaitaire de 25 %, jusqu’à 100 000 DA. Bijoux : déclaration au-delà de 1 000 euros de valeur.

déclaration au-delà de 1 000 euros de valeur. Tabac : 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares ou 250 grammes de tabac.

200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares ou 250 grammes de tabac. Alcool et parfum : deux litres de vin ou un litre de spiritueux ; 50 grammes de parfum ou un quart de litre d’eau de toilette.

deux litres de vin ou un litre de spiritueux ; 50 grammes de parfum ou un quart de litre d’eau de toilette. Devises : déclaration au-delà de 1 000 euros, essentiellement par voie électronique.

Les seuils et les procédures douanières évoluent régulièrement avec les lois de finances. Il est recommandé de vérifier les règles en vigueur sur le site des Douanes algériennes avant chaque voyage, afin d’éviter toute confusion. En cas de doute, les agents des bureaux de douane peuvent renseigner les voyageurs à leur arrivée.

A LIRE AUSSI : Compte en devises en Algérie : virements libres, retraits et plafond de 7 500 €, les règles à connaître